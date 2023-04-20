急症室通宵候診洗手間暈倒失救 病婦揭為變性人手術後體弱曾染疫

東區醫院急症室一名通宵候診的58歲婦人鍾可宜，本周日因發燒和咳嗽，前往東區醫院急症室求診。苦候約12小時後始獲醫生面見，惟在等候進一步檢查期間，被發現於急症室等候區的「殘廁」失去知覺，搶救後最終不治。 早年從事冷氣維修身形健碩 東區醫院死者鍾可宜，居於筲箕灣阿公岩村寮屋區一個細單位。她原與胞弟住村內同一單位，其弟結婚後她獨自遷至區內，一個面積約200多呎的寮屋單位居住，與胞弟住所僅數十步距離，鄰居均喚她作「阿鍾」。據其鄰居張先生透露，「阿鍾」早年從事冷氣維修，身形健碩，數年前「阿鍾」仍是男兒身，「當時佢好長頭髮、戴帽、紮好長辮」。

疫前曾進行 3次 變性手術 而在疫情前，「阿鍾」曾向他表示，要到威爾斯親王醫院進行大手術，故有一段時間未見。後來，再在其他街坊口中得知，「阿鍾」所說的大手術正是變性手術。而先後接受3次變性手術的「阿鍾」，從此變成一名女性。張先生指，阿鍾偶爾亦會分享心聲，「聽佢講過在出面受歧視、欺負，但做女人佢開心咗、個人有自信咗。」 新冠肺炎肆虐期間，「阿鍾」不幸染疫，情況最嚴重時須長期臥床，即使步行上斜路亦舉步維艱。張先生憶述，阿鍾出院回家時身體虛弱，在胞弟的撐扶下，仍要扶住圍欄才走那短短的斜路，後來才慢慢恢復。 在大半個月前，她更愛上種菜，「佢話想睇到收成，每日花時間挑蟲淋水，佢真係中意種嘢。」惜天意弄人，現已無法如願。張先生哽咽稱，「阿鍾」的死涉及連串不幸，認為醫管局要改善病人超時輪候等惡劣問題，但他會先協助「阿鍾」胞弟辦理身後事，之後再追究責任問題。