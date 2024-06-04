性罪行定罪紀錄查核機制今年第四季擴大至補習老師等自僱人士

政府計劃擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍，加強保護兒童和精神上無行為能力者。保安局建議分3階段擴大機制範圍，率先於今年第4季擴大至「準」自僱人士，例如私人補習老師、運動教練、音樂老師等上門服務提供者，明年年底前再擴展至志願工作者，最後擴展至所有僱員及自僱人士。

警方正積極優化查核機制的電子系統設備

保安局局長鄧炳強在立法會一個委員會上表示，預期擴大查核範圍後合資格申請人數將大幅增加，警方正積極優化查核機制的電子系統設備，並建立網上申請平台，以電子方式處理查核申請。 網上申請平台將由今年第四季起推行，到時公眾可透過網上平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度、繳交申請費用。除了現時的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，警方計劃在全港增設6間指定警署，增設24小時套取指紋服務，相信有助縮短預約和申請時間。