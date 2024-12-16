性罪行定罪紀錄查核機制今起擴大至準自僱人士

為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，政府今日(16日)起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至準自僱人士，包括但不限於私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等。查核機制仍屬自願性質，由僱主自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。

申請有效期由 18 個月延長至 36 個月

申請人可經香港警務處網上服務申請平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用。除位於灣仔的警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，警務處6間指定警署亦增設24小時套取指紋服務，包括北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣，申請人可預約後到警署提交指紋。此外，今日或之後遞交的新申請或續延申請，查核申請有效期亦由18個月延長至36個月，從而減少重新申請或續延申請的次數。