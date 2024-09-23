性罪行查核今季擴大範圍 預約系統一票難求 江玉歡：毫無邏輯可言

政府計劃擴大性罪行定罪紀錄查核機制的涵蓋範圍，並在本年第四季擴大至涵蓋「準」自僱人士，包括私人導師等提供上門服務的人士。不過，隨着涵蓋範圍擴大，市民對相關查核服務的需求激增，令現時警務處的「網上預約系統」出現「一位難求」的情況。有立法會議員近日接獲機構反映，稱有準僱員因未能成功預約查核而未能入職。

性罪行定罪紀錄查核機制的涵蓋範圍在今年第四季擴大至自「準」自僱人士，以加強保護兒童和精神上無行為能力者，當中包括私人導師、音樂老師、運動教練及提供上門服務的人士等。而現時市民如要申請查核，須透過網上預約系統或致電預約，再親身前往性罪行定罪紀錄查核辦事處辦理相關手續。不過，隨着預約服務的人數激增，近日預約系統「一位難求」。

記者實測未能成功預約

《am730》記者連續兩日透過警務處的「網上預約系統」預約，結果均顯示「目前所有可供預約的時段已滿」，未能成功預約。立法會議員江玉歡向《am730》表示，日前接獲一間非牟利機構求助，指因申請查核的網上預約系統未能成功預約，導致相關職員未能接受查核而不能入職。江玉歡認為，相關部門理應能預計擴大查核範圍後市民的需求會上，相關的配套應能配合得上；她直斥現時的做法是「毫無邏輯可言」。她表示，支持政府擴大查核範圍的做法，但政府亦應預視到市民對服務需求的激增；現時各個行業均求才若渴，出現上述情況不但窒礙行業請人，亦不利求職者本人。