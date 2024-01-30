怪獸大廈｜鰂魚涌地標原是爛尾樓　《變形金剛4》取景變打卡熱點

為何被稱為「怪獸大廈」？就由它們的歷史說起。五幢大廈建於1960年代初，原本稱為百嘉新邨，但在大廈興建途中，發展商失了蹤，令樓宇頓變「爛尾樓」。 幸好，獲得五間發展商接手。1971年，五幢大廈就分拆為五座相連樓宇，每座樓高18層，一層28個單位，一幢約500單位。 「怪獸大廈」5幢大廈住萬人 樓宇密集壓迫如被怪獸吞噬 1972年，五幢大廈陸續入伙，合共約2,200戶，可以居住過萬人。而大廈的地面一層，就是各式小商戶，例如海味店、五金舖、涼茶舖等，充滿舊香港面貌的縮影。 曾到訪「怪獸大廈」的人，當站在中庭時，恍如置身密密麻麻、參差不齊、凹凹凸凸的巨形大廈的包圍之中，予人強烈的壓迫感，產生一種好像要被怪獸吞噬的恐怖感覺，因而得名。

「怪獸大廈」鬧市震撼奇景 吸引荷里活電影來取景 這種震撼的視覺觀感、鬧市奇景，就吸引了荷里活科幻動作片《變形金剛：殲滅世紀》特意前來拍攝了。記得電影中，一眾主角在「怪獸大廈」各樓層走廊、天井追逐和槍戰場面嗎？還有一眾博派和狂派的變形機械人以「怪獸大廈」作戰場的生死鬥嗎？ 電影全球賣座，大收逾11億美元，同時亦令鰂魚涌「怪獸大廈」爆紅，讓全世界的影迷都認識到這個稠密高樓之地，既神秘又充滿視覺震撼感。 「怪獸大廈」中外聞名 旅客必到狂打卡 因此，原本低調、匿藏在鰂魚涌一角的逾50樓齡的「怪獸大廈」，漸漸聞名國際，吸引成千上萬的旅客到訪打卡，拍下「怪獸大廈」帶來的震撼畫面。 「怪獸大廈」由平凡舊樓變身荷里活電影取景地，再因電影掀起打卡熱潮，它就猶如香港由小漁村飛躍國際大都會的縮影。 【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】