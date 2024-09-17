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2024-09-17 15:31:19

恆安邨老翁被鄰居斬45刀慘死 38歲精神分裂漢認誤殺

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一名居於馬鞍山恆安邨、患精神分裂的38歲男子疑因不滿隔壁單位傳出噪音，2021年在走廊用菜刀斬死84歲男鄰居，死者身上至少有最少45處刀傷。(資料圖片)

一名居於馬鞍山恆安邨、患精神分裂的38歲男子疑因不滿隔壁單位傳出噪音，2021年在走廊用菜刀斬死84歲男鄰居，死者身上至少有最少45處刀傷。(資料圖片)

一名居於馬鞍山恆安邨、患精神分裂的38歲男子疑因不滿隔壁單位傳出噪音，2021年在走廊用菜刀斬死84歲男鄰居，死者身上至少有45處刀傷，但兩人素無積怨。被告事後搭的士到醫院遭警員拘捕，他今日（17日）在高院否認謀殺罪，以精神問題減省罪責為基礎承認誤殺罪，控方接納。案情指他因不堪噪音滋擾犯案，法官押後案件至9月30日，屆時會聽取求情及判刑，期間為被告索取背景報告及兩份精神科醫生報告，以檢視是否醫院令是否適合。辯方表示本案為悲劇事件，被告冀向死者家屬誠心致歉。

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待精神科報告9.30判刑

38歲被告何世宇，被控於2021年9月27日，在馬鞍山恆安邨恆山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林。何今日否認謀殺罪，以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。

死者兩拇指被斬甩

案情指，被告只有小學程度，畢業後不曾工作，幼年時曾為黑社會成員，過去有襲擊傷人案底。他於2018年確診患精神分裂症，案發時與母親同住恆山樓1906室，與黃姓死者及其妻為鄰。案發當日黃離開住所，經過被告單位時，被告突然持菜刀衝出，從後不斷斬向黃的頭肩背，左右拇指被斬甩。黃的妻子目擊事件。黃送院後證實不治，法醫確認死者身上至少有45處刀傷，因失血過多致死。

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被告和死者事前沒有積怨

被告事後乘的士到醫院，向護士表示剛才曾傷人，隨即被捕，警誡下指有鄰居持續發出噪音，他因而感到憤怒，萌生欲殺死住在隔壁單位任何一人的想法，惟被告和黃事前沒有積怨。數名精神科醫生診斷被告患妄想型精神分裂症、幻聽及偏執型妄想症。

案件編號：HCCC422/2023
 