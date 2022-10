內地二十大後,恒指昨日收市挫逾千點,跌至13年半新低。行政長官李家超今日(25日)出席行會前被回到有關問題時,他表示每人都知道,目前環球經濟有不確定性,政府會密切留意市況,保各項制度暢順和有效運作。

稱密切留意市況 籲投資者評估風險

李家超稱,「我想每個人都知道,環境經濟現時有不確定性」(I think everybody knows that the global economic situation is in uncertainty),很多因素會影響世界經濟展望,強調政府會密切留意市況,重要的是確保各項制度暢順和有效運作。

他認同,目前市場波動性很高,惟他有信心本港長期的制度行之有效,而且有彈性,有很強的應變能力,目前市場活動繼續有序進行,並建議投資者留意市況並評估風險,按個人情況作出謹慎決定。