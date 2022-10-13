恐惡菌類鼻疽爆發 今年29人感染 累計6死 深水埗佔七成 近月15宗

本港過去3年備受新冠肺炎疫情打擊，近期疑再多一種致命傳染病入侵社區！衛生防護中心表示，今年至今共接獲29宗人類感染類鼻疽個案，患者年齡介乎42至93歲，居住地點遍布全港7區，當中近七成更集中在深水埗區，累計6人死亡。資料顯示，感染個案較常在颱風或暴雨過後出現，死亡率達40%至75%；有呼吸系統科專科醫生認為，類鼻疽病菌極少人傳人、不易造成大型爆發，呼籲大眾如自身沒有免疫系統等疾病，就毋須過分擔心。 衛生防護中心根據醫管局資料所得，截至昨日本港共錄得29宗類鼻疽個案，其中年齡介乎54至93歲的4男2女患者已經離世，當中5人為長期病患者。其餘23名患者有19人已經出院、4人仍然留醫。在今年錄得的個案，有20宗、即約六成九居於深水埗，餘下的分別居觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺。

本港類鼻疽個案居住地區

環境樣本對類鼻疽呈陰性 單是8月以來的兩個半月，衛生防護中心已接獲醫管局九龍西聯網通報15宗個案，全數均居深水埗。據中心初步流行病學調查顯示，大部分病人有長期病患及免疫力弱，惟他們未曾到訪相同地點，中心已在區內調查和採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。 據醫管局紀錄，本港過去5年每年分別錄得3至17宗類鼻疽個案不等。衛生防護中心稱，盛行於東南亞和澳洲北部的類鼻疽，是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，常見病徵包括發燒、頭痛和咳嗽等。海外文獻和本地數據顯示，類鼻疽病菌一般在環境存活，由於土壤和泥水中的病菌在颱風或暴雨過後，有機會暴露於地面及隨之而更易散播，故颱風或暴雨後較常出現感染個案。中心發言人表示，現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，提醒市民在暴風雨後避免接觸土壤或泥水，以免受感染。據防護中心網頁介紹，類鼻疽的死亡率約為40%至75%，可以抗生素治療，而一些慢性感染可能需要較長期的治理。