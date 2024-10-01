恒基五大商場「佳節好賞您」 歡度國慶 送超過32萬禮品及電子禮券

今天是十一國慶的大日子，恒基旗下五大商場沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus攜手推出「佳節好賞您」活動，讓大家歡度節日，選購應節禮品及美饌佳餚，同時可換領精選禮遇，滿載而歸！

送出超過 32 萬佳節禮品及電子禮券

由即日起至10月31日，H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑即日有效電子機印發票，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨各商場之禮賓部，即可換領指定佳節禮品及高達HK$300電子禮券組合。新登記之H‧COINS會員，首次成功登記消費更可獲額外3,000 Coins 迎新獎賞一次!