恒基五大商場「佳節好賞您」 歡度國慶 送超過32萬禮品及電子禮券

今天是十一國慶的大日子，恒基旗下五大商場沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus攜手推出「佳節好賞您」活動，讓大家歡度節日，選購應節禮品及美饌佳餚，同時可換領精選禮遇，滿載而歸！
送出超過32萬佳節禮品及電子禮券
由即日起至10月31日，H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑即日有效電子機印發票，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨各商場之禮賓部，即可換領指定佳節禮品及高達HK$300電子禮券組合。新登記之H‧COINS會員，首次成功登記消費更可獲額外3,000 Coins 迎新獎賞一次!
各大商場好賞精選禮遇
為配合活動，恒基五大商場均送出精選商戶禮品供H‧COINS會員換領，當中沙田廣場．沙田中心送出蛋卷皇后送出的地道紫菜肉鬆鳳卷，供會員憑指定消費額換領；荃灣千色匯則會送出官燕棧紅燒一品鮑魚 8-10頭或老行家思家湯券；元朗千色匯則預備了Chateraise蝦仁味米餅（10件裝）供會員憑即日指定消費發票換領，於毗鄰的K Plus以電子貨幣於指定商戶鄰別單一消費滿指定金額，亦可憑有效發票連同正本電子貨幣交易存根，到元朗千色匯地下禮賓部，換領緣屋、九丁目、老掌櫃東北菜館或Chef’s Stage Kitchen 指定現金券，與親友品嚐美食加倍開心。
國慶期間限定獨家優惠
適值十一國慶黃金週，由今日（10月1日）至10月7日一連七天，沙田中心・沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯各商場每日首100位H‧COINS會員，憑任何電子消費，均可獲HK$50商戶優惠券，每位會員於推廣期內限換領一次。
恒基五大商場
地址：沙田中心 - 新界沙田橫壆街2-16號 / 沙田廣場 - 新界沙田沙田正街21-27號
電話：2606 3700
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地址：荃灣千色匯I - 荃灣眾安街68號 / 荃灣千色匯II - 荃灣荃灣街市街67-95號
電話：2940 7070
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地址：元朗千色匯 - 元朗教育路1號
電話：2475 4745
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地址：K Plus - 元朗西菁街23號
電話：2475 4745
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