恒基地產企業暑期實習計劃結束　李家誠：鼓勵青年探索不同可能

恒基兆業地產集團於今個暑假，第三次參與由本港政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，聘請11名大專或 以上學歷的實習生，在集團位於北京、上海及廣州的租務部，進行8星期實習，培育具創新思維有抱負的年青新一代。

恒基李家誠：鼓勵青年探索不同可能

上周實習生亦完成實習返港參與集團舉辦的實習生分享會，期間恒基兆業地產集團主席李家誠亦有出席，與實習生見面交流了解。

李家誠在會上勉勵各實習生，表示希望年青人未來繼續與內地以至不同地方的青年及專才交流，互相學習、刺激想像，

努力成為有國際視野、抱負和創新思維的新一代；又指希望年青人能成為恒基推廣大使，多與身邊同學、朋友分享今次特別的經歷，鼓勵更多青年來到探索不同可能。

亦舉辦北京歷史文化夏日學習班

不但有「企業內地與海外暑期實習計劃」，恒基亦舉辦北京歷史文化夏日學習班。學習班由香港北京社團總會主辦，身兼香港北京社團總會常務副會長的集團主席李家誠協辦。

當中40位來自香港的高中學生到北京進行為期一周的夏令營，親身了解中國，見證祖國偉大和廣闊。活動其中一站參觀了恒基地產位於北京的環球金融中心（wfc），並由兩位參與了上述「企業內地及海外暑期實習計劃 2023」的恒基地產實習生帶領導賞，介紹項目的建築設計、智能分區、樓宇榮譽和租戶類別，讓學生們對恒基地產以及wfc有更深的認識。

恒基充實學生暑假帶領了解藝術生態圈

另外，恒基地產又支持特區政府「共創明『Teen』計劃」，上周舉辦「藝術遊走中西區 X 升級再造工作坊」，帶領一眾恒基系和百仁基金的友師和學員，參觀全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區「ARTLANE 藝里坊」，以及參觀集團為藝術家提供的工作室 「HART Haus」，與本地藝術家交流，了解藝術生態圈的不同面貌。