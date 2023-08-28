恒基地產企業暑期實習計劃結束　李家誠：鼓勵青年探索不同可能

恒基兆業地產集團於今個暑假，第三次參與由本港政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，聘請11名大專或
以上學歷的實習生，在集團位於北京、上海及廣州的租務部，進行8星期實習，培育具創新思維有抱負的年青新一代。
恒基李家誠：鼓勵青年探索不同可能
上周實習生亦完成實習返港參與集團舉辦的實習生分享會，期間恒基兆業地產集團主席李家誠亦有出席，與實習生見面交流了解。
李家誠在會上勉勵各實習生，表示希望年青人未來繼續與內地以至不同地方的青年及專才交流，互相學習、刺激想像，
努力成為有國際視野、抱負和創新思維的新一代；又指希望年青人能成為恒基推廣大使，多與身邊同學、朋友分享今次特別的經歷，鼓勵更多青年來到探索不同可能。
亦舉辦北京歷史文化夏日學習班
不但有「企業內地與海外暑期實習計劃」，恒基亦舉辦北京歷史文化夏日學習班。學習班由香港北京社團總會主辦，身兼香港北京社團總會常務副會長的集團主席李家誠協辦。
當中40位來自香港的高中學生到北京進行為期一周的夏令營，親身了解中國，見證祖國偉大和廣闊。活動其中一站參觀了恒基地產位於北京的環球金融中心（wfc），並由兩位參與了上述「企業內地及海外暑期實習計劃 2023」的恒基地產實習生帶領導賞，介紹項目的建築設計、智能分區、樓宇榮譽和租戶類別，讓學生們對恒基地產以及wfc有更深的認識。
恒基充實學生暑假帶領了解藝術生態圈
另外，恒基地產又支持特區政府「共創明『Teen』計劃」，上周舉辦「藝術遊走中西區 X 升級再造工作坊」，帶領一眾恒基系和百仁基金的友師和學員，參觀全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區「ARTLANE 藝里坊」，以及參觀集團為藝術家提供的工作室 「HART Haus」，與本地藝術家交流，了解藝術生態圈的不同面貌。
實習生：會考慮日後在大灣區發展
正攻讀香港科技大學國際管理理學碩士的黃曉悠 Akemi 在廣州進行實習，她認為今次經驗為她帶來不少啟發，「我從未接觸過地產行業，今次實習令我有機會首次從營運角度了解商場運作，集團同事亦會每周設例會，分享有關建築、測量、市場推廣等知識，及了解實習生的工作進度，令我對行業產生興趣，也會考慮日後在大灣區發展。
在上海實習、就讀香港恒生大學市場學工商管理四年級的黃俊軒 Anthony 參觀了很多集團在內地的項目，並表示：「我留意到內地和香港的項目一樣，均有很多綠化帶，從集團安排的講座中，明白到可 持續發展已為地產發展的大趨勢。」黃同學亦趁機到訪蘇州及南京，參觀當地博物館，了解到中國城市 已發展迅速、邁向國際化。
就讀香港都會大學影像設計與數碼藝術學系三年級的蕭琪琪 Angel 於北京實習，期間她協助舉辦租戶活動及日常租務運作，更曾帶領香港高中生參觀集團的環球金融中心。她表示：「今次實習是十分難得 和寶貴的機會，讓我更認識自己及有助思考未來發展路向，同時對內地職場文化有更多了解。」