恒基地產推人工智能 徵集大眾中環新海濱構想

恒基兆業地產集團宣布，於即日(5日)至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」，藉先進生成式人工智能(Generative AI)技術，徵集大眾對未來中環新海濱的構想；公眾可於「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」 網站 ，以人工智能生成美麗的中環新海濱三號用地作品，另外，公眾亦可報名參加10月及11月指定周末舉行的「AI人工智能工作坊」，學習ChatGPT和生成藝術MidjourneyAI算圖工具等最新的技術和科技議題。

選擇指令生成作品 噴泉四周即轉化成花鳥蝴蝶園

在活動網站中，公眾可以兩個不同視角下的香港中環新海濱三號用地設計圖為藍本，選擇符合個人對未來三號用地想像的指令（Prompt），包括「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」等指令。指令效果各不相同，如在「空中俯瞰」圖上挑選「節約能源」的指令，圖中的海濱有機會出現太陽能或風力發電等裝置；選擇「低碳生活」的指令，圖中便會在和煦陽光中被參天巨樹覆蓋；選擇「藝術文化」的指令，即有機會看到海濱沉浸在大型演唱會、水舞表演、璀燦煙花等大型活動氛圍之中。

公眾亦可於「噴泉廣場」圖則展現了更多人工智能生成的休閒設施，例如挑選「生物多樣性」的指令，噴泉四周即轉化成花鳥蝴蝶園；添上「購物/美食」的指令後，廣場上即滿佈不同的戶外市集；選擇「健康生活」的指令，即可讓瑜珈、慢跑、野餐等慢活態度展現眼前，為自己和下一代締造理想未來。

恒基兆業地產集團主席李家誠博士表示，恒基地產希望，大眾能一同透過AI人工智能科技發揮對這個未來共融社區的想像；在城中心塑造一個蓬勃的社區，持續開發「海濱共享空間」作為城市的寶貴資產。