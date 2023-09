恒基地產推人工智能 徵集大眾中環新海濱構想

恒基兆業地產集團宣布,於即日(5日)至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」,藉先進生成式人工智能(Generative AI)技術,徵集大眾對未來中環新海濱的構想;公眾可於「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」網站,以人工智能生成美麗的中環新海濱三號用地作品,另外,公眾亦可報名參加10月及11月指定周末舉行的「AI人工智能工作坊」,學習ChatGPT和生成藝術MidjourneyAI算圖工具等最新的技術和科技議題。