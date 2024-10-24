恒基地產與香港大學舉辦運動員見面會 逾百名學生參與

恒基地產多年來積極支持本地體育發展，日前與香港大學舉辦運動員見面會，邀請運動員與約160名學生分享出戰奧運的心情、體育路上的起跌、及學業體育雙軌發展的心得，為同學帶來更多的鼓勵和啟發。當日活動在TheHenderson頂層宴會廳舉行，出席的運動員包括奧運代表張心悅、陳晞文、連翊希，及獲得「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」的一眾本地新晉運動員，如崔浩然、白凱文、吳君浩、何允輝等。

張心悅指，很開心可以出席今次的分享會與同學交流，期望透過自身經歷，鼓勵同學在逆境中學習，突破自己界限。她表示出戰奧運100米背泳初賽時成績未如理想，一度感到挫敗，壓力影響另一場比賽的表現。但遇到挫折、挑戰時，應該要和自己說，人生有很多不同的機會和可能，把握每次失敗的機會從錯誤中學習，逐步努力調節和改善，成就更出色的自己。