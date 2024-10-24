恒基地產與香港大學舉辦運動員見面會 逾百名學生參與

恒基地產多年來積極支持本地體育發展，日前與香港大學舉辦運動員見面會，邀請運動員與約160名學生分享出戰奧運的心情、體育路上的起跌、及學業體育雙軌發展的心得，為同學帶來更多的鼓勵和啟發。當日活動在TheHenderson頂層宴會廳舉行，出席的運動員包括奧運代表張心悅、陳晞文、連翊希，及獲得「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」的一眾本地新晉運動員，如崔浩然、白凱文、吳君浩、何允輝等。
張心悅指，很開心可以出席今次的分享會與同學交流，期望透過自身經歷，鼓勵同學在逆境中學習，突破自己界限。她表示出戰奧運100米背泳初賽時成績未如理想，一度感到挫敗，壓力影響另一場比賽的表現。但遇到挫折、挑戰時，應該要和自己說，人生有很多不同的機會和可能，把握每次失敗的機會從錯誤中學習，逐步努力調節和改善，成就更出色的自己。
分享會猶如小型畢業禮
恒基地產在今年６月至８月時，舉辦了「BreakingNewGround．突破恒常界限」暑期體育課程，包括日常較少接觸的劍擊、滑浪風帆及網球等，目的是以身教將運動技巧及心得，傳承予下一代，協助體育界發掘種子新星。是次分享會猶如小型畢業禮，部分參與課程的同學亦有出席。其中李同學表示，參加滑浪風帆課後，啟發了她對滑浪風帆的興趣，現時正參加正規專業課程，期望考取專業牌照，並主動向學校提出舉辦更多相類課程，發掘同學的興趣和潛能。
獎學金助學業體育雙軌發展
集團秉持「傳承」理念推動本港體育發展，由李兆基基金撥捐港幣720萬元，成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，鼓勵運動員勇敢追夢，至今已支持20名香港運動員。其中白凱文是香港大學首位經計劃入讀醫科的運動員，她感謝恒基地產的支持，幫助她和一眾運動員學業體育雙軌發展。她指入讀大學讓她進一步探索未來路向，開創更多可能性，擴闊國際眼界，期待日後可參與學術交流及實習。未來計劃修讀運動醫學，回饋體育界，期望有更多私人機構投放資源在體育發展，舉辦更多體育活動，讓更多人感受運動的樂趣，增加小朋友接觸運動的機會。