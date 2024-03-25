恒基舉辦Henderson Arts@Central活動　「Realising Central Cityscapes」藝術長廊落成

恒基兆業表示，自3月起舉行 Henderson Arts @ Central 藝術活動，其中由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長 220 米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊已正式落成，以藝術點綴城市空間。
由本地年青藝術家設計藝術長廊
集團是次邀請兩位本地年青藝術家-城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀合作，將中環新海濱三號項目圍板化身為全長220米的藝術長廊。趙綺婷以香港文化、藝術和歷史為創作意念，以萬花筒的色彩繪畫香港的城市景觀，展現歷史建築和恒基地產現代地標的共存發展。林雅儀的創作靈感來自「無限伸延」，作品由左邊的中環新海濱三號項目開始，帶領大眾從項目出發，一直往後至中環不同的特色地標，寓意中環新海濱三號項目和恒基地產持續長遠發展。
藝術長廊構思源於李徐子淇
中環新海濱三號項目藝術長廊「Realising Central Cityscapes」的構思源於李徐子淇（Cathy）小時候一個有趣的藝術體驗。
李徐子淇表示：「記得小時候媽咪帶我參加一個非常具有特色的繪畫班，我和一班小朋友並非如平常般只是在 A4 紙或畫板上畫畫，而是畫在一幅高而廣闊的牆上，由於當時仍是小朋友，我們更需要爬樓梯上去畫畫。當時是我第一次嘗試接觸這麼大的創作空間，依照我所想盡情發揮，我記得當時畫了一個巨型小丑。這次的體驗讓我意識到原來創作不應該受到任何局限，我很感恩藉著這個機會學習如何跳出固有的框架，透過藝術創作表達我的感受、心情和體會。我覺得整個過程非常有趣，雖然經過30多年， 但這個回憶至今仍然記憶猶新。」
李徐子淇指，明白香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作，所以當她聯想到恒基地產中環新海濱三號項目時，她很希望善用項目的大型戶外圍板，將它們化身為大型公共藝術長廊，與本地年青藝術家一起盡情發揮無限創意。
另外，恒基集團將會在4月8日至5月期間聯乘咖啡品牌 nodi ifc 分店，將「Realising Central Cityscapes」 的藝術畫作印製在咖啡杯套上。每售出一杯咖啡，集團將捐款予「香港救助兒童會」，透過藝術推動慈善發展。
中環新海濱三號項目將是集團另一矚目新地標，提供超過30萬平方呎的都市公園空間連接中環和海濱長廊的林蔭大道及廣場空間，落成後舉辦各類型的藝術文化活動，提供創新、文化和休閒活動體驗，讓大眾可以享受維港美景及香港璀璨色彩。