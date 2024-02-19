恒大人文館三月啟用 校長何順文︰有興趣北部都會區建校園

香港恒生大學校長何順文今日(19日)在新春傳媒茶聚中，分享大學的最新發展，透露校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，將成為人文社會科學學院的教學基地。他續指，大學準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程；又指有興趣在北部都會區建立分部，但不打算整間大學搬遷。

創意人文館在2023年底竣工，新大樓總樓面面積約 3,000平方米，樓高五層；大樓內設包括展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室等教學設施。何順文指，早前獲香港綠色建築議會「綠建環評」頒發最高級別的暫准鉑金級認證，證明該築議可持續績效能高；他又相信，新教學大樓可有助學校，應付學生人數增加及教學設施不敷應用的情況。