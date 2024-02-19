恒大人文館三月啟用 校長何順文︰有興趣北部都會區建校園

香港恒生大學校長何順文今日(19日)在新春傳媒茶聚中，分享大學的最新發展，透露校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，將成為人文社會科學學院的教學基地。他續指，大學準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程；又指有興趣在北部都會區建立分部，但不打算整間大學搬遷。
創意人文館在2023年底竣工，新大樓總樓面面積約 3,000平方米，樓高五層；大樓內設包括展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室等教學設施。何順文指，早前獲香港綠色建築議會「綠建環評」頒發最高級別的暫准鉑金級認證，證明該築議可持續績效能高；他又相信，新教學大樓可有助學校，應付學生人數增加及教學設施不敷應用的情況。
何順文又提到，大學會租用西九 M+大樓的一層（約830平方米）作為恒生大學市區文化中心，主要用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。
年中成立跨學科學院
另外，恒大準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程。何順文指，過去各學院開辦學科時很怕內容橫跨其他學院，但他認為現時新興的學科大多涉不同範疇，「無學院會講可持續發展係佢哋嘅課題」，因此跨學科學院可成為中央角色，協調各學院，退出跨學科課程。
有意在北都建分部
政府近年大推北部都會區，何順文表示有意在北都建立分校園，但他笑言大學現址得天獨厚，「方便返內地同出入市區」，因此師生都很珍惜這個校園，不會整間恒大搬到北部都會區。至於政府推行的另一項政策「應用科學大學」。何順文認為，各間院校有不同優勢，能互補才是好事；而恒大本非職業導向的院校，「暫時無興趣轉做應用科學大學」。