熱門搜尋:
Chubby Hearts 潮濕 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-19 18:47:04

恒大人文館三月啟用 校長何順文︰有興趣北部都會區建校園

分享：
恒大人文館三月啟用 校長何順文︰有興趣北部都會區建分校園 (李朗僑攝)

恒大人文館三月啟用 校長何順文︰有興趣北部都會區建分校園 (李朗僑攝)

香港恒生大學校長何順文今日(19日)在新春傳媒茶聚中，分享大學的最新發展，透露校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，將成為人文社會科學學院的教學基地。他續指，大學準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程；又指有興趣在北部都會區建立分部，但不打算整間大學搬遷。

創意人文館在2023年底竣工，新大樓總樓面面積約 3,000平方米，樓高五層；大樓內設包括展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室等教學設施。何順文指，早前獲香港綠色建築議會「綠建環評」頒發最高級別的暫准鉑金級認證，證明該築議可持續績效能高；他又相信，新教學大樓可有助學校，應付學生人數增加及教學設施不敷應用的情況。

何順文又提到，大學會租用西九 M+大樓的一層（約830平方米）作為恒生大學市區文化中心，主要用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。

年中成立跨學科學院

另外，恒大準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程。何順文指，過去各學院開辦學科時很怕內容橫跨其他學院，但他認為現時新興的學科大多涉不同範疇，「無學院會講可持續發展係佢哋嘅課題」，因此跨學科學院可成為中央角色，協調各學院，退出跨學科課程。

Ad Block

有意在北都建分部

政府近年大推北部都會區，何順文表示有意在北都建立分校園，但他笑言大學現址得天獨厚，「方便返內地同出入市區」，因此師生都很珍惜這個校園，不會整間恒大搬到北部都會區至於政府推行的另一項政策「應用科學大學」。何順文認為，各間院校有不同優勢，能互補才是好事；而恒大本非職業導向的院校，「暫時無興趣轉做應用科學大學」。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受