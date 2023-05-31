恒大傳播學院與大灣區高等院校簽合作備忘錄　推進商業新聞及傳播教育

香港恒生大學傳播學院為推進大灣區新聞傳播教育的合作，近年來積極與大灣區高等院校進行多方面的交流與結盟。日前恒大傳播學院曹虹院長率團赴大灣區參訪，分別與廣州暨南大學管理學院及廣東外語外貿大學新聞與傳播學院等院校，簽訂合作備忘錄，雙方同意在學術、科研、課程、交流互訪和人才培育等各方面，進行深度合作。

暨南大學黎文靖：提升粵港澳大灣區商業傳播發展

在恒大傳播學院與廣州暨南大管理學院簽訂合作備忘錄的典禮上，暨南大學管理學院院長黎文靖教授對恒生大學傳播學院「商業傳播」的專業特色表示讚賞，並指出結合「商業」和「傳播」兩大元素為兩院合作提供了重要方向。曹虹院長也對暨大管理學院在商業管理領域的卓越表現深表讚佩，並期望未來兩院的合作能為大灣區商業傳播的發展注入新的動力。兩院院長承諾未來將積極共同促進跨學科領域的合作與國際化人才的培養，以提升粵港澳大灣區商業傳播的發展。

廣外 侯迎忠 ：共同 培養大灣區國際化新聞傳播人才

此外，恒大傳播學院亦與廣東外語外貿大學新聞與傳播學院簽訂合作備忘錄。外語外貿大學新聞與傳播學院院長侯迎忠教授、書記包生耿等人出席簽約儀式。曹虹院長和侯院長、包書記共同表示，未來雙方將在兩院師生交流、學科建設、學術研究和國際交流等方面緊密合作，雙方希望建立協同發展的長效機制，積極為大灣區的國際化新聞傳播人才培養和學科建設展開創新實踐。