恒大前高層陳奮企圖強姦脫罪申訟費 官拒批：自招嫌疑

被告陳奮，37歲，報稱任職商人，原被控於2021年3月2日，在某住宅單位內企圖強姦女子X。上月初因有見女事主拒絕談及痛苦及悲傷的情況，沒有能力作供，控方決定不提證供起訴陳奮，張官遂撤銷其罪名。

恒大集團香港公司前常務副總經理陳奮，涉嫌企圖強姦一名女子，原被控企圖強姦罪，惟女事主初級偵訊出庭作證後不願作供，故上月遭撤控。辯方在案件撤控後申請訟費，法官張慧玲今早於高等法院公布判詞指陳奮自招嫌疑，案中有獨立證據支持指控，故拒絕其訟費申請。

控方指，事主指稱酒醉時被告企圖强姦她，本案有充分獨立證據，包括二人電話對話屏幕截圖顯示二人認識時間非常短；餐廳員工和其他在場人士證供，以及閉路電視片段顯示事主當時嚴重醉酒和易受傷害；事主醉酒下，被告送其回家並逗留超過30分鐘；升降機閉路電視片段顯示被告上樓前，白襯衣下擺妥善收於褲頭内，襯衫鈕扣扣上，但單獨離開時白襯衣下擺拉‍出散開，部分鈕扣解開；案發當晚11時半左右，被‍告發了兩個訊息給事主「今日抱歉，請保重」；事主住所客廳桌面上成功套取到被‍告左手食指指紋及右手中‍指指紋；事主身上有傷，而傷勢和指控吻合；政府化驗師在事主胸圍發現被告西裝外套或西‍褲纖維，被告西裝袖上找到事主唾液痕跡和DNA；事主家傭供詞清晰描述事主醒過來後表現困擾。

法官張慧玲今早於高等法院公布判詞指陳奮自招嫌疑，故拒絕其訟費申請。（資料圖片）

辯方回應時強調家傭並無聽到或見到任何事情，若事主酒醉便不可能有力與被告掙扎，纖維有可能由物品之間接觸轉移，而其他均不構成充分證據。

張官指事主初級偵訊曾出庭作證，後來才不願作供，控方才在無奈情況下才不提出證‍據指控被告，在考慮所有環境情況後，完全認同控‍方陳詞，被告確有自招嫌疑，有獨立證據支持指控，故拒絕給予陳任何訟費。