恒大開發兩款免費程式　結合AI技術助改善「港式英語」

香港恒生大學研究團隊開發兩款免費手機應用程式——「SpokenBot」及「ReadOutLoud」，藉此協助學生及市民提升英語及普通話應用的準確度。恒生大學管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩博士指，項目旨在協助用家改善英語能力，並針對詞彙、句子結構、發音、「港式英語」等問題。兩款應用程式分別獲得教育局「質素提升支援計劃」及恒生大學教學發展基金資助開發，涉款120萬元和20萬元。

SpokenBot提供逾8000組英文詞彙

應用程式「SpokenBot」集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音3大功能，提供包括新興科技、數碼化、職場等近100個貼近時事及社會的場景、超過8,000組英文詞彙，並分為高、中、低三組難度，用家可根據能力選擇合適的程度、音速、甚至AI合成語音的口音等。該應用程式亦會每日更新新聞標題，供用家朗讀及學習英語，為IELTS國際英語測試等做好準備。用家可自訂學習日數來制定學習模式，透過聊天機械人自學英語。

ReadOutLoud採AI引擎分析發音

至於「ReadOutLoud」每日自動從電台及政府新聞網下載新聞內容，並透過仿真AI語音生成技術，以普通話或英語讀出相關內容。用家可透過錄音功能讀出內容，AI引擎會分析其發音，並為用家評分及指出可改善讀音的詞彙。