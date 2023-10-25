恒指失萬七關 高位插26% 中港股齊淪陷 習近平突訪人行圖振士氣

中港股重要防線齊齊淪陷！繼A股上周五失守三千關後，港股昨亦上演萬七關攻防戰，惜恒生指數最終仍在關口以下收市。雖然「國家隊」中央匯金兩度出手買股，惟市況仍軍心未穩，昨旋即傳出國家主席習近平突然在上任10年以來首次到訪中國人民銀行，被指是要再向市場釋出聚焦經濟及金融的訊號。內地券商亦和唱，中金認為目前機會大於風險。
恒指昨收報16,991點，失180點或1.1%，連跌4個交易日，累挫782點，再創去年11月後近1年新低，昨日低位距離當時16,833點低位，只有46點距離，意味恒指去年11月底至1月底的兩個月強勁反彈，最終在9個月後全數回吐。
企業平均市值縮近三成 慘過大市
累計今年，恒指則挫14.1%，倘以1月底22,700點高位及昨日低位16,879點計，則已累計插水25.6%，市值收縮逾10萬億元，相當於蒸發約10間滙豐控股(005)。如果以每間上市公司平均市值計，則已由今年高位近156億元，大縮至117億元，勁縮近三成，情況更慘烈。
A股在匯金再度出手消息下稍反彈，但升幅有限，上證綜合指數報2,962點，揚0.8%；深圳成分指數升0.6%；創業板指數走高0.9%。兩市合共成交額8,041億元人民幣。不過外資仍不買帳，昨滬股通及深股通合共走資50.45億元人民幣，連續7日走資，累計流出逾350億元人民幣；港股通則吸資23.25億元。
中金：政策訊號佳 機會大於風險
在中港股陷弱勢之際，外電引述消息報道指，習近平昨到人行調研，凸顯內地政府更聚焦於支持經濟及金融市場。
另一位知情人士表示，他目的是要了解現時外匯儲備情況，同時為即將舉行的金融工作會議，以及之後的政治局會議及三中全會做準備。雖然今次調研細節未清楚，但投資者卻關注習近平一舉一動，並尋找潛在政策訊號，或有助緩解部分投資者擔憂。
中金昨亦發報告指，認為伴隨政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利漸見底，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特徵，對後續市場表現不必悲觀，目前市場機會大於風險，今季仍然是政策發力的重要窗口期。
不過外資券商未見樂觀，尤其看淡本地地產市道。事實上，在恒指多隻分類指數中，以恒生地產分類指數最重傷，累計今年狂瀉32.2%，除了內房股外，表現最差為九龍倉置業(1997)、領展(823)、恒隆地產(101)及新世界發展(017)，全數今年挫逾三成。
地產股重傷 瑞銀料樓價挫一成
瑞銀昨有報告，將今年本地樓價預測由升5%，降至最多跌5%，明年更預計會挫一成。該行指，目前17家中小地產股中，有10間淨負債率超過50%，認為高槓桿開發商可能會降低價格促銷以回籠現金，因而限制樓價上行空間，料在美國聯儲局減息之前，住宅市場都不會明顯復甦。
摩根大通亦發報告指，地產股面臨高息及經濟疲弱因素，因而下調9隻港股的目標，並降4股評級，包括恒隆、恒基地產(012)、領展及新鴻基地產(016)，評級由「增持」降至「中性」，而新世界及九倉置業則維持「減持」評級。
比特幣兩年半高 ETF逆市受捧
市況弱勢下資金亂竄，市場再一次憧憬加密貨幣交易所買賣基金(ETF)或得美國監管機構批准推出，帶動比特幣(Bitcoin)一度重上35,000美元，創近兩年高位。至於港股Bitcoin ETF亦受捧，當中FA南方比特(3066)及FA三星比特(3135)齊創出香港上市後新高，前者大升16.7%，成交近1.8億元；後者飆15.5%，成交近79萬元。