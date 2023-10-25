恒指失萬七關 高位插26% 中港股齊淪陷 習近平突訪人行圖振士氣

中港股重要防線齊齊淪陷！繼A股上周五失守三千關後，港股昨亦上演萬七關攻防戰，惜恒生指數最終仍在關口以下收市。雖然「國家隊」中央匯金兩度出手買股，惟市況仍軍心未穩，昨旋即傳出國家主席習近平突然在上任10年以來首次到訪中國人民銀行，被指是要再向市場釋出聚焦經濟及金融的訊號。內地券商亦和唱，中金認為目前機會大於風險。

恒指昨收報16,991點，失180點或1.1%，連跌4個交易日，累挫782點，再創去年11月後近1年新低，昨日低位距離當時16,833點低位，只有46點距離，意味恒指去年11月底至1月底的兩個月強勁反彈，最終在9個月後全數回吐。

企業平均市值縮近三成 慘過大市

累計今年，恒指則挫14.1%，倘以1月底22,700點高位及昨日低位16,879點計，則已累計插水25.6%，市值收縮逾10萬億元，相當於蒸發約10間滙豐控股(005)。如果以每間上市公司平均市值計，則已由今年高位近156億元，大縮至117億元，勁縮近三成，情況更慘烈。

A股在匯金再度出手消息下稍反彈，但升幅有限，上證綜合指數報2,962點，揚0.8%；深圳成分指數升0.6%；創業板指數走高0.9%。兩市合共成交額8,041億元人民幣。不過外資仍不買帳，昨滬股通及深股通合共走資50.45億元人民幣，連續7日走資，累計流出逾350億元人民幣；港股通則吸資23.25億元。