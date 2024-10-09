恒指斷崖式急挫 跌2172點 失守21000 夜期彈近500點

A股迎來假後首個交易日。事先張揚內地股民蜂擁入市，在中央傳出對銀行和券商發審慎入市訊號下，A股雖上升未能漲停；港股未受帶動之餘，更扭轉之前的暴漲，低開後最終收跌2,172點報20,926，全數回吐假後4天1,966點升幅，回到國慶前。以點數計算，是史上下跌點數最大的一日，成交金額達6,204億元也創歷史紀錄。不過，夜期初段有反彈，截至今晨零時，期指反彈490點，比恒指收市高345點。

市場憧憬昨日發改委再出招振興經濟，但早上記者會上沒有太多具體計劃，令市場回吐壓力大增。更有甚者，網上轟傳內地股民準備瘋狂入市撈一把下，官媒早上已經報道，監管機構展開窗口指導，要求銀行體系嚴禁信貸資金違規入市；下午也有報道指中國證券業協會啟動證券行業洗錢和恐怖融資風險評估調研工作，要求券商匯總客戶詳細資料，有要求銀行和券商嚴格把關資金入市意味。

A股開市幾乎全線大漲，近5,000隻個股漲9%以上，全市場只有5隻個股下跌；但最終上證指數只升4.6%；深成指升9.2%；但兩市成交達3.5萬億人民幣，創歷史紀錄。內地媒體報道，昨日不少券商錄得投資者轉入資金增加20至25%，預料入金潮今日仍會繼續。

發改委未放大招 港股最多挫2336點

在發改委再放大招期望落空下，港股調整加劇，最多急跌2,336點，低見20,762點；下跌股分達1,984隻。發改委談內房政策未見新招，內房股普遍錄得雙位數跌幅，多隻早前大力反彈股分都跌超過三成(見表)。內地對熾熱炒風審慎，幾隻大型券商股都跌超過三成。值得注意的是，在是次升浪中領先的多隻平台股都有雙位數跌幅。

不過，在暴跌之下，夜期有所反彈；但在中央取態未清晰之際，投資者急於博反彈，風險將非常高，即便入市也要控制注碼。

港股走向要留意三件事：

1.中央意願：雖然政治局會議認同了資本市場對經濟的意義，人行為企業、券商、基金等提供信貸，令中資股大振；不過，從昨日開市未幾即傳出對銀行和券商進行窗口指導和檢查，似乎中央並不願意股市大火猛燒，而希望長遠上升去輔助經濟。

2.財政政策：對比貨幣政策，財政政策用力須更為精準，必須根據行業的運作和目前困難，審慎落手，這也是眾多經濟師和外國觀察家最為留意財政政策的施行力度和質量的原因。市場普遍相信，中央財政政策出招的質量，才是長牛的關鍵。

3.大鱷臨港：今次中資股爆發吸引過來的，確實堪稱目前全球最強大鱷，比如公開說要投入所有(all in)買中國反彈的David Tepper，被譽為美國最成功的對沖基金經理。對沖基金升跌皆可獲利，大量臨港，料香港股民將會見識更多股市大波動。