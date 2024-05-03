恒指漲8日創6個月高 近半藍籌今年仍潛水

美 股高位調整之際，資金有重返中港股趨勢，加上美國聯儲局主席鮑威爾強調加息機會微，推動恒生指數昨連升8個交易日，收市大漲444點，至18,207點，為去年10月中後逾半年高。恒指累計今年大升6.8%，82隻藍籌中，有9隻或11%今年累升最少三成，不過仍然潛水者有37隻或45%，反映升勢未全面。

恒指8日累計進帳1,983點或12.2%，為2017年底至2018年初12連升後，逾6年來最長升浪，而當年12日累漲7.5%或2,178點。國企股指數報6,437點，升163點或2.6%，創8個月高；恒生科技指數報3,865點，走高164點或4.5%，再創今年高，並升越俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處3,778點)。目前港股三大指數均已升越牛熊線，為繼低位反彈20%的技術性牛市指標後，出現的第二個牛市訊號，惟第三大訊號「終極黃金交叉」，則3指數均仍有一段距離。