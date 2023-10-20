恒指逼今年低 滬指破底 散戶悲觀 逾半料年底無反彈

以巴衝突有升級危機並觸動中港股神經，恒生指數昨以近全日低位17,295點收市，全日大瀉436點或2.5%，距今年低位17,094點只有約1%差距，意味本月初的反彈已近全蒸發。A股亦走弱，上證綜合指數險守三千關，報3,005點，失1.7%，惟已跌穿8月底低位，創去年11月以來近1年最低水平。有調查顯示，本港散戶對今年大市表現悲觀，逾半料年底會以18,000點或以下水平收市。

中資金融股重災，中國人壽(2628)收市挫6.7%，為最大跌幅藍籌；招商銀行(3968)及中國平安保險(2318)則分別大跌5.3%及3.8%。科技股亦受壓，京東集團(9618)瀉5.4%並失「紅底」，股價創港上市低；百度集團(9888)亦減5.3%。至於上升藍籌僅5股，表現最佳為舜宇光學(2382)狂飆8.7%。

植耀輝：今季萬七至萬九關上落

耀才證券(1428)研究部總監植耀輝指，內地上季經濟增長勝預期，但市場不買帳，反映對經濟信心仍不足，在交投未見轉活及A股表現遜色下，料港股難突破，料恒指今季在17,000至19,000點水平上落，前設為以巴衝突未有擴展至其他國家，否則或會試更低水平。他認為，大市要真正轉勢需留意現處21,100點水平的250月線能否收復，歷年只有金融海嘯時觸及，惟今次在去年7月失守後持續未能收復。

25%料今年會跌至16000點以下

另外，耀才證券昨公布「第四季港股走勢」民調結果，調查向8,000名客戶發出問券，按回調計算結果，當中顯示53.6%受訪者料恒指今年會在18,000點或以下水平收市，包括預料在16,000點或以下收市的24.5%比例，反映悲觀情緒未有減退。至於估計20,000點水平收市的比例為36.6%，22,000點以上收市為9.8%。相關調查在第三季的結果，為逾四成人料恒指可升至22,000點水平，反映短短一季散戶情緒已隨大市急速惡化。

至於散戶最有興趣投資的產品仍以港股佔多，比例有27.8%，惟美股及日股比例亦貼近，達25.1%，香港期貨及環球期貨則佔15.9%。而最被看好板塊仍為科技股，佔18.5%；第二為能源與電力股，佔15.5%，公用股及收息股排第三，佔11.8%。

另外，港股成交持續低迷，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，早前眼見「港股唔對路」後已改變策略從美股及日股等多元化策略入手吸客，「叉燒飯唔好賣，都要試下賣炒飯」，因而集團首9月業績表現仍佳，並認為同業若仍專注港股及本地期貨市場，「就會麻煩啲」。