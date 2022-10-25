恒指4日瀉一成 基金指走資加速難估底 港股ATM淪外資提款機

美股昨開市延續上周五升勢，道瓊斯工業平均指數曾升488點，報31,570點，納斯達克指數則受中概股跌勢加劇拖累，曾跌1.4%，中概股當中拼多多最多曾跌近三成，富途亦曾瀉16%；阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)ADR均曾挫約15%。

中共二十大閉幕後，昨公布上季經濟增長雖勝預期，但亦阻止不了中港股大冧！恒生指數低開317點後即爆恐慌式人踩人沽壓，最低見15,082點，雖然險守萬五關，惟收市仍瀉1,030點或6.4%，報15,180點，創13年半新低，連跌4日累失1,734點或10.3%。有基金經理指，昨日港股通仍吸資，但滬深股通錄史上最大額沽貨，加上沽壓集中ATM等外資重倉的科技股，反映走資正加速，由於外資佔港股近半壁江山，難估計「清倉」行動維持多久，因而大市亦難估底。

科技股淪提款機，恒生科技指數表現明顯跑輸，昨報2,801點，失299點或9.7%，失三千大關，跌勢為港股3大指數中最慘情，並再創指數推出以來最低位。大跌市下成交亦急升，主板錄1,618億元成交額，為近4個月來最高，大市沽空率17.5%。連日跌市後，港股昨市值約27.24萬億元，單日蒸發1.8萬億元，累計本月失近3.6萬億元，今年共失15.1萬億元；恒指則本月累挫11.9%，今年則瀉35.1%。事實上，恒指近月表現大幅跑輸環球股市，亞洲及歐美主要指數本月普遍錄升幅，日股本月漲約4%，美股道指亦彈約8%。昨多達10隻藍籌股價單日跌最少一成，包括「ATMJ」，美團(3690)下挫14.8%；騰訊控股(700)大跌11.4%，逾5年低並下試200元大關；阿里巴巴瀉11.4%；京東失13.2%，與阿里齊創上市後低。倘連同亦為外資重倉股、昨大跌9.5%的友邦保險(1299)，5股合共拖低恒指602點，佔近六成跌幅，並躋身五大活躍港股，合共成交額477億元，佔主板成交額近三成。

滬深股通走資創新高

A股昨早段曾報升，惟收市亦下挫，上證綜合指數報2,977點，失2%；深圳成分指數及創業板指數分別挫2.1%及2.4%。外資瘋狂撤離A股，滬深股通全共錄179.12億元人民幣淨沽額，較上個交易日倍升，亦為歷來最大額走資，並自二十大召開以來已連續6日資金流走，累計淨沽額472億元人民幣。相反，北水卻連日大手南下買港股，港股通合共淨買額66.91億元。

有本地基金經理表示，昨日跌勢較預期恐慌，惟內地投資者仍在港股撈底，本地投資者普遍輕倉，而觀乎近來跌勢集中科技股，相信拋售壓力主要來自外資。他表示，科技股多年來的大升市已累積巨額回報，惟自螞蟻集團上市觸礁一役起已開始見外資撤退，而二十大後市場對區內地緣政局憂慮升溫，令走資提速，「好難答有幾多憂慮已經price in(在價格反映)咗，只可以話後市應該會好『情緒化』」。他指旗下基金暫僅在個別股份中留意機會，如在加息周期下明年美息或高約5厘，因而會吼低負債的高淨現金公司，「幾百億現金收息以十億計，對好多公司嚟講已經係一條大數」，但稱目前操作港股「吃力不討好」。

近半年來持續看淡港股的資深投資者林一鳴亦表示，綜觀環球股市跌幅最急為港股，反映壓力並非由外圍引起，加上北水又持續南下，相信巨額沽壓的唯一解釋就是外資撤離，且行動可能已持續逾年，「當人走咗、office(辦公室)走咗，咁資金遲早都要走。」他又指，香港的「基本土壤改變」，加上熊市走勢是「一浪低於一浪，每星期都可能會跌穿上星期低位」，因此不會估底，除了外資完全不沾手的少數股份外，他中短線亦不會入市港股。

