恒生一姐登場微短劇 農曆新年同小朋友一齊宣傳未來銀行

今年農曆新年拜年時要安排一家大小都適合的節目，讀者可以考慮恒生銀行最新在社交平台推出的微短劇。該行找來了香港新晉導演及編劇，創作一連6集名為「未來銀星」（The Future Stars）的微短劇，由一眾小演員扮演管理層，推廣恒生的未來銀行2.0服務。據恒生公關介紹，是次選擇以時下流行的微短劇作為新一輪的宣傳攻勢，並且加入小朋友及平行時空這兩個較受歡迎的元素，主要是希望透過生動的手法，增加觀眾的代入感。事實上，恒生的微短劇只上映了短短兩個多星期，觀看次數已超過300萬。

除了宣傳手法上有所創新，恒生的管理層今次亦親身上陣，真正「落手落腳」宣傳未來銀行2.0和普及金融。當中，該行一姐施穎茵和財富管理及個人銀行業務主管李樺倫更在最新一集隆重登場。故事講述一班來自外太空星球「銀星」擔任銀行管理層的小孩，由於「銀星」的銀行系統受損，他們不惜穿越星際來到地球的恒生銀行，學習未來銀行的知識，以拯救自己的星球。施穎茵和李樺倫的出場，幫助小孩化解危機，成為劇情的轉捩點。

挑戰銀幕推廣普及金融

據知，更多恒生管理層更會在即將上映的大結局全數壓軸登場，這是一口氣欣賞他們挑戰銀幕的好機會，片尾更加有他們派發的理財貼士彩蛋。