恒生乒乓球學院2022年度畢業禮 嘉許本港乒壇新秀 薪火相傳

恒生銀行（恒生）與香港乒乓總會（乒總）不經不覺已緊密合作32載，將香港乒乓球發展普及化及精英化。日前，「恒生乒乓球學院」（學院）於恒生總行博愛堂舉辦2022年度畢業禮，除了表揚一眾香港年輕球員去年的優秀表現，還設有港隊球員向師弟師妹分享運動員的生涯點滴，更與學院最佳球員上演友誼賽，盡顯乒壇傳承之道。

學院在過去一年孕育不少人才，94位畢業生當中，年紀最輕的只有九歲，有五人更獲得加入香港青少年代表隊的資格。在畢業禮上，主禮嘉賓恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、香港乒乓總會主席余國樑及康樂及文化事務署署長劉明光共頒發24個獎項予「恒生乒乓球學院」學員及「2022獎學金獎勵計劃」得獎者。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，「畢業禮標誌著大家在過去一年不斷追求進步及成長，而這種精神亦是恒生多年來堅持的信念，是我們的品牌價值。」同時感謝乒總對球壇不遺餘力的貢獻。香港乒乓總會主席余國樑亦提及恒生32年來的支持，包括為學院提供資源、設施及教練，在培育具潛質的球員成為精英運動員上，發揮了極具關鍵的作用。乒總將更致力在社區推廣以吸納更多人才，讓乒乓球運動得以承傳。

師兄姐與乒壇新秀交流切磋 盡顯傳承之道 當日港隊「大師兄」黃鎮廷及奧運銅牌得主蘇慧音亦與其中兩位「明日之星」學員——周塏燊和鄧可欣，交流運動員生涯點滴；學院2022年最佳球員李翰文更與港隊師兄林兆恒進行友誼賽，即場切磋球技，非常精彩。

會場展示巨型乒乓球裝置 記載「恒生乒乓球學院」的重要里程 適逢恒生成立90周年，活動場地更特別設置九塊巨型乒乓球拍裝置，以插畫記載恒生過去三十多年支持香港乒乓球發展的重要里程，以及學員締造香港體壇歷史佳績的時刻。