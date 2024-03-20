恒生大學新教學大樓「創意人文館」今開幕

恒生大學新教學大樓「創意人文館」開幕典禮由（左起）譚天放、施穎茵、鄭慕智及何順文主禮。

恒生大學新教學大樓「創意人文館」今日(20日)舉行開幕典禮，大樓樓面面積約 3,000 平方米，設有展覽廊、李家誠創新實驗室、多媒體空間、演講廳等，配備尖端燈光和音響系統、動畫、電腦、圖像和視頻編輯製作設施，望提供最先進及舒適的環境予師生進行教學與研究，滿足日益增長的學習需求。

恒生大學指，「創意人文館」是一座環保和可持續發展兼備的新大樓，位處校園最具歷史部分和 新近開發項目的交界，貫通校園新舊建築，象徵「新舊」連結。新大樓從建築設計到施工，各個環節都融入環保元素，減低碳足跡。 例如採用具高效能的照明和電源設施、環保建築材料和建築信息模擬（BIM）支援 的整合設計等；早於竣工前，「創意人文館」已於 2023年 12 月獲香港綠色建築議會頒發「綠建環評 新建建築 2.0 版暫定鉑金級」認證，並獲得香港測量師學會頒發「QS 大獎（創新服 務）金獎」。