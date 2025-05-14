恒生裁員︱學者料更多本港企業仿傚縮規模 籲基層員工「自求多福」

有傳媒引消息指，恒生銀行多個部門自3月陸續裁員，現主要涉及後勤支援部門、策略及企業發展部、資訊科技部、企業傳訊部、恒生指數公司等。(資料圖片)

有傳媒引消息指，恒生銀行多個部門自3月陸續裁員，現主要涉及後勤支援部門、策略及企業發展部、資訊科技部、企業傳訊部、恒生指數公司等。裁員行動預料6月底前完成，涉及部門裁員幅度約10%至20%，有個別部門裁減約一半員工。即使受影響部門尚未被炒的員工，也要重新申請職位，與內外部應徵者競爭。

浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光今早（14日）向傳媒表示，相信恒生裁員是「本港企業的開始」，指傳統上恒生「很關顧員工」，本港華人機構較西方機構「有人情味」，因此普遍少有大規模裁員。經濟問題加上母企滙豐控股業務轉變，恒生裁員「係遲早會發生嘅事」。