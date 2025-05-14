恒生裁員︱學者料更多本港企業仿傚縮規模 籲基層員工「自求多福」

有傳媒引消息指，恒生銀行多個部門自3月陸續裁員，現主要涉及後勤支援部門、策略及企業發展部、資訊科技部、企業傳訊部、恒生指數公司等。裁員行動預料6月底前完成，涉及部門裁員幅度約10%至20%，有個別部門裁減約一半員工。即使受影響部門尚未被炒的員工，也要重新申請職位，與內外部應徵者競爭。
浸大商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光今早（14日）向傳媒表示，相信恒生裁員是「本港企業的開始」，指傳統上恒生「很關顧員工」，本港華人機構較西方機構「有人情味」，因此普遍少有大規模裁員。經濟問題加上母企滙豐控股業務轉變，恒生裁員「係遲早會發生嘅事」。
葉偉光指本港目前GDP增長僅約2%，經濟不穩、加上全球競爭、消費模式轉變，企業會更加考慮如何控制勞動成本，預計接下來不同機構，類似裁員行動會越來越多，料企業會架構重整，將公司規模控制得越來越小，甚至將部分工作流程外判。
AI出現 籲學新知識技能增競爭力
據葉了解，今次恒生裁員「重新見工」先審視內部有否適合人員做新崗位，讓他們內部申請。他亦得悉有部門主管受影響，「例如兩個部門的主管要互相競爭一個職位」，惟認為優點是內部能提升競爭，令員工不要因循。 葉相信是次裁員必定對員工士氣大受影響，惟在當今社會人工智能(AI)出現更影響工作流程。他指企業會找骨幹員工作為公司發展核心。相反，非核心的基層員工應醒覺，呼籲他們「自求多福」，學習新知識和技能增加職場競爭力。
金融界議員指減省人手大勢所趨
金融界立法會議員陳振英向傳媒指出，認為銀行不少工作都可以科技取代人手，減省人手是大勢所趨︰「文件只要一輸入機器就全自動化，我想由輸入員到覆核的工作均不再需要，包括完成數據分析工作。一般是基層或中層影響較大。」他認為，基金經理和精算師等職位，短期內未能被人工智能(AI)取代，相信不會受影響。