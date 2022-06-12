恒生銀行元宇宙辦學院陪放榜 「夠薑蔥5星星學院」重現Last Day

2022DSE文憑試下月放榜，恒生銀行旗下「夠薑蔥」進軍元宇宙，將於The Sandbox創建一所仿照本地校園設計的「夠薑蔥5星星學院」，透過數碼虛擬空間創造前所未有的放榜及Last Day新體驗，陪伴在疫情中錯過不少校園重生時刻的考生，齊迎接放榜的關鍵時刻，實行「元．宇宙放榜圍爐」。元宇宙體驗包括在校服上遍集同學簽名，重現Last Day的校園難忘體驗。

在「夠薑蔥5星星學院」內，「夠薑蔥」的社交平台主持阿薑和阿蔥等人會化身為非玩家角色(NPC，non-player character)與大家見面，考生只需完成尋找NPC及對話等任務即可收集星星，有機會換取餐飲禮券等豐富獎品，更可與一眾NPC 角色「圍爐」對話，讓大家輕輕鬆鬆迎接放榜的大日子。在放榜前，考生亦可透過小遊戲，於元宇宙中率先感受摘取5星星的喜悅，為他們的中學生活添上圓滿一筆。

為更真實重現校園生活，「夠薑蔥5星星學院」特別呈獻「校服祭」，在元宇宙中展示30款本地經典校服款式，讓應屆DSE考生重現Last Day的校園難忘體驗——在校服上遍集同學簽名，並可在心愛的校服前打卡，再於社交平台齊齊簽名轉載，為中學生涯拼出一幅色彩斑爛的構圖，紀念美好的校園時光。「夠薑蔥5星星學院」將於7月14日正式揭幕，請密切留意「夠薑蔥」Instagram專頁或YouTube頻道稍後發布的活動詳情。