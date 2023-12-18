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2023-12-18 07:30:00

恒生頒發獎金 表揚港乒出戰杭州亞運

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恒生頒發獎金 表揚港乒出戰杭州亞運

恒生頒發獎金 表揚港乒出戰杭州亞運

第十九屆亞運會早前已於杭州順利舉行，香港運動員取得驕人成績。中國香港乒乓總會在上星期舉行了第十九屆杭州亞運會暨國際賽事祝捷會，祝賀港乒在亞運取得佳績。除黃鎮廷是繼2006年取得亞運銅牌的李靜後，17年來於乒乓男單港隊取得獎牌的第一人之外，男雙、女雙及混雙均成功打入8強，女單亦打進16強。在祝捷會上，恒生銀行特意頒發港幣25萬元予黃鎮廷，以及港幣20萬元予代表隊運動員，合共頒發港幣45萬元獎金以表揚港乒代表團隊於杭州亞運會的努力。

 

恒生培育乒壇新血 支持本地乒球發展

恒生銀行一直致力支持香港乒乓球發展，夥拍乒總攜手培育香港乒乓球精英已有餘30年。2001年更成立「恒生乒乓球學院」，在培育及協助年輕乒壇新星之餘，亦希望透過乒乓球運動普及化，讓青少年透過乒乓球訓練訂立個人目標、培養堅毅不屈的奮鬥精神，豐富成長及人生經驗。在參加本屆亞運會的10名香港乒乓球運動員當中，便有7位球員是「恒生乒乓球學院」的畢業生，包括：黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、林兆恒、姚鈞濤、林依諾及李清韻。

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據了解，單是今年「恒生乒乓球學院」已舉辦了超過250項活動，參與人數逾12,600 人。多年來學院的活動更累積惠及超過45萬人。

 

（特約分享）

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