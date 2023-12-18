恒生頒發獎金 表揚港乒出戰杭州亞運

恒生培育乒壇新血 支持本地乒球發展

恒生銀行一直致力支持香港乒乓球發展，夥拍乒總攜手培育香港乒乓球精英已有餘30年。2001年更成立「恒生乒乓球學院」，在培育及協助年輕乒壇新星之餘，亦希望透過乒乓球運動普及化，讓青少年透過乒乓球訓練訂立個人目標、培養堅毅不屈的奮鬥精神，豐富成長及人生經驗。在參加本屆亞運會的10名香港乒乓球運動員當中，便有7位球員是「恒生乒乓球學院」的畢業生，包括：黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、林兆恒、姚鈞濤、林依諾及李清韻。