恒生頒發35萬獎金 嘉許港隊世乒賽奪佳績

第56屆世界乒乓球團體錦標賽於早前九月底在中國成都完滿結束，當中港乒男子隊和女子隊分別於團體賽並列第五名，成績令人鼓舞，專業水平備受肯定。超過三十年來支持本港乒乓球發展的恒生銀行，亦特此頒發港幣35萬元特別獎金予參加世乒賽團體賽的整個香港代表團隊。

恒生執行董事兼行政總裁施穎茵讚揚港隊成員，充份發揮令人敬佩的專業、努力且不屈不撓的體育精神。「在比賽中突圍而出相當富有挑戰性，尤其是部份球員負傷上陣，但仍然懷著堅毅的鬥志奮力應戰，這種精神值得大家，尤其年輕人學習。」恒生在過去三十年無間斷支持香港乒乓球發展，希望透過一顆小小的乒乓球，為香港乒乓球壇傳承出一份棉力。

是次特別獎金由乒總主席余國樑代表接受，感謝恒生多年來對本地乒乓球運動的鼓勵和支持，成立恒生乒乓球學院成立，為香港社區提供全面的乒乓球訓練。「今次特別邀請到少兒精英隊球員見證這個時刻，希望在座的師兄姐能成為新一代向前推進的目標，將對乒乓球的熱情化為力量，共同創造新台階。」

李靜：女隊未來發展動向為機密 港隊成員分享個人故事

參加嘉許禮的港隊成員包括「大師兄」黃鎮廷、「一姐」杜凱琹、蘇慧音、林兆恒、

李漢銘及吳詠琳，以及領軍的教練團隊，包括總教練陳江華、教練李靜及梁柱恩等，他們還在「妙問妙答」環節中分別分享鮮為人知的點滴與故事。提及女隊的未來發展動向，李靜只笑言「機密」二字；其他港隊成員則分享如何平衡事業、學業和體育事業、面對壓力的方法等，現場觀眾均感趣味盎然並具啟發性。