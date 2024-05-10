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2024-05-10 07:30:00

恒生鼓勵年輕人 以創意為職場夢想鋪路

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恒生鼓勵年輕人 以創意為職場夢想鋪路

恒生鼓勵年輕人 以創意為職場夢想鋪路

今時今日，企業在推動業務發展以外，往往亦致力履行企業公民的責任，積極回饋社會。恒生銀行是市場上較早推動社區投資計劃的商業機構之一。從專業知識到培育未來領袖，他們透過不同平台和活動推動理財教育，同時亦讓年輕一代發揮創意及盡展所長，提升他們應對未來的技能。

趁着母親節及父親節的重要日子，恒生舉辦「創意同恒」恒生貼圖設計比賽，邀請香港恒生大學藝術設計系的學生參加，以父母親節為主題，結合恒生品牌理念「恒變生無限」，設計一系列手機貼圖，展現學生們的藝術創意和潛能。結果由歐陽海瑩同學設計的可愛貼圖奪冠。大家除了可在網上下載冠軍及另外5位得獎學生優異作品的貼圖外，當中8款設計更被特製成咕𠱸在6間指定恒生分行展出，將分行打造成溫馨和創意滿載的好地方。6位優勝學生更獲得在香港頂尖的創意廣告公司實習的機會，開啟踏入夢想職場的大門。

恒生銀行市場推廣總監張宏俊（前排左）、香港恒生大學藝術設計系創系主任許焯權教授（前排右）與「創意同恒」貼圖設計比賽的得獎學生到恒生分行拍照留影，提早祝賀天下母親們母親節快樂。

恒生銀行市場推廣總監張宏俊（前排左）、香港恒生大學藝術設計系創系主任許焯權教授（前排右）與「創意同恒」貼圖設計比賽的得獎學生到恒生分行拍照留影，提早祝賀天下母親們母親節快樂。

恒生推動年輕人發展的活動可謂浪接浪，尚有包括與香港專業教育學院（IVE）合作舉辦創意推廣計劃設計比賽，由IVE不同院校和學系的學生組成團隊，冀年輕一代憑藉其新思維，為銀行構思一個以年輕人為目標客群，能夠引起共鳴的全新推廣方案。賽事已進入最後評審階段，獲勝團隊更有機會將構思方案付諸實行，感受初入職場的成功滋味。

恒生銀行安排香港專業教育學院（IVE）一眾師生參觀恒生總行，並由恒生代表及講者即場分享策劃市場推廣的秘訣。

恒生銀行安排香港專業教育學院（IVE）一眾師生參觀恒生總行，並由恒生代表及講者即場分享策劃市場推廣的秘訣。

（特約分享）

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