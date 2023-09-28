恒隆全國性周年義工日 恒隆一心義工隊 關愛婦女身心健康

今時今日，女性無論在職場或是家庭，都擔起無可替代的重要地位，然而雙職婦女既要上班工作，又要照顧家庭及子女，實在讓人身心俱疲。恒隆地產於9月份在香港和內地9個城市同步舉辦全國性周年義工日活動，以「關愛婦女身心健康」為主題，本港及內地的12支恒隆一心義工隊逾1,200名義工，分別舉辦了多項各具特色的活動，讓超過7,300名基層婦女及其子女可舒展身心，助婦女們減輕日常面對的工作和家庭壓力。

恒隆地產行政總裁盧韋柏先生指，恒隆秉持「只選好的 只做對的」理念，一直心繋社群，持續透過社區投資項目及義工服務回饋社會。藉著今年的「恒隆全國性周年義工日」，向一眾在家庭及社會擔起重要角色的女性送上關懷和支持，以感謝她們的付出。他亦很高興看到全國各地的員工積極參與恒隆一心義工服務，為提升大眾福祉，推動社區可持續發展做出貢獻。

為各地基層婦女 組織特色活動

在香港，雖然受世紀暴雨影響，原定的恒隆全國性周年義工日活動被逼延期，但充滿熱誠的恒隆一心義工隊，在婦女導師指導下親手製作護手霜，並連同關愛包贈予近500名弱勢婦女及其家庭。於稍後義工隊亦會邀請新界北區的婦女及其子女前往太平山山頂，走入大自放鬆身心，並將安排他們於山頂廣場共晉午餐，盼透過輕鬆親子活動，舒緩他們早前受雨災影響的情緒和壓力。

而在內地的恒隆管理層及恒隆一心義工隊，則聯同當地政府部門、商場租戶及相關行業專家，為婦女舉辦了一系列豐富而輕鬆的活動。於上海和昆明的義工安排了包括理療瑜伽、手沖咖啡、藝術插花等多個工作坊讓基層婦女緩解壓力與享受藝術陶冶；瀋陽和濟南的義工隊則舉辦了專業的女性健康講座，以提升基層婦女的健康素養。至於天津、大連、無錫、杭州、武漢的恒隆一心義工隊，則帶領婦女及其子女參觀遊玩、觀賞電影及拍攝形象照片，讓她們拋開煩惱享受悠閒親子樂。

企業義工積極推動可持續發展

恒隆一心義工隊於2012年在香港成立，至今於香港和內地已有12支義工隊，有超過11,400名義工參與其中，累計服務時數逾135,000小時。