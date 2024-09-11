恒隆全國性周年義工日　與年青人同行　關愛弱勢回饋社會

年青人是社會未來的棟樑，為全面賦能年輕一代關愛社群，恒隆於今年9月7日舉辦全國性周年義工日，以「與年青人同行」為主題，香港和內地9個城市超過1,400名恒隆一心義工及青年義工，聯同各地的政府部門、學校、慈善機構、青年團體及商場租戶等，籌辦各具特色的義工活動，讓超過10,000名弱勢社群受惠，一同以實際行動提升社會福祉。 恒隆地產行政總裁盧韋柏先生指，恒隆十分關注青少年發展及教育，今年義工日動員各界的力量，攜手青少年參與義工服務，提升他們的社會意識和責任感，同時向弱勢群體傳遞關愛。

與13間慈善機構合作 讓青年展才能 香港恒隆一心義工隊與13家本地慈善機構和社會企業合作，還有來自「共創明『Teen』校友會」學員、「恒隆視障人士獎學及發展金」得主等不同背景的年青人，共同籌辦了一場宣揚多元共融的嘉年華會，透過攤位遊戲及舞台表演，展示青年的多元才能，而不同社群人士亦主持工作坊，促進社區互動和交流。 民政及青年事務局局長麥美娟女士擔任活動的主禮嘉賓，她指今年恒隆全國性周年義工日以「與年青人同行」為主題，鼓勵青年參與義務工作，與特區政府理念一致。她期望青年著眼自身發展的同時，亦不忘貢獻國家和社會，亦希望大家繼續支持各類義工服務，令香港更有愛。

各地舉辦多元活動 與年青人一同關愛弱勢 內地的恒隆一心義工隊亦與年輕一代攜手開展了豐富多樣的活動，在上海和瀋陽，義工們與大學生組織教育與研學活動，啟發基層家庭青少年探索個人興趣及發展目標；天津和濟南的義工隊為外來務工子女和社區基層小學生等安排各類運動體驗；在大連和昆明，義工隊與學生義工籌備了不同互動遊戲及工作坊；無錫的義工隊則與青年組織在恒隆廣場舉辦義賣愛心市集，將善款捐贈給特殊教育學校；武漢和杭州的義工隊聯合青年服務單位及學生，組織遊覽當地景點，鼓勵兒童關注環保等議題。 恒隆一心義工隊自2012年於香港成立，現於香港和內地9個城市11個項目成立了12支義工隊，至今參與的義工人數已超過13,700名，累計服務時數逾205,000小時。

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