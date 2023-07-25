恒隆前線員工分享認知友善培訓心得 學以致用攜手構建共融社會

計劃自2021年中起向前線員工提供「認知友善．多一點」培訓，以增進他們對認知障礙症的認識及理解，同時加強他們的溝通技巧，至今已有275位，涵蓋19個恒隆於香港的商業及住宅項目的前線員工完成培訓。課程中導師會安排模擬情境及角色扮演，再進行個案分析，讓學員透過互動學習更深入地掌握處理患者走失的技巧和應對方法，以便他們可於日常工作中，為有需要人士適時提供協助。完成培訓的前線員工更會成為社會福利署認可的「認知友善好友」，向公眾推廣「認知友善」的訊息。

完成培訓員工個案分享：

於康怡廣場禮賓部任職的黃玉娣指，她雖曾於日間長者護理中心工作三年，但未曾接受專門針對認知障礙症的培訓。是次培訓讓她對認知障礙症有更全面和深入的了解，亦讓她對認知障礙症患者有多一份理解及包容，會以同理心去對待他們。她亦分享指曾在工作期間接獲聽力欠佳的婆婆求助，指與患有認知障礙症的丈夫失散，經了解情況後，她協助致電伯伯並耐心引導伯伯回答問題，因而取得線索得知伯伯身處另一商場，經憑閉路電視確認伯伯的位置後，她亦與伯伯保持通話安撫他的情緒，最終順利接回伯伯與婆婆重聚。日後她也會細心觀察和辨識，主動關心認知障礙症患者的需要。

於淘大花園賓客服務部任職的黃志強指，接受培訓讓他了解到認知障礙是一種疾病，因此應從患者的角度出發，觀察他們的需要。現在他會多加聆聽，慢慢與患者溝通，嘗試理解他們想表達的信息，以便找到最好的方法協助他們解決問題。他分享指曾接獲住戶投訴有獨居的認知障礙長者引起居住環境衛生的問題，他運用於培訓學會的溝通技巧，釋出善意以患者角度出發，以真誠和關心跟該名患者溝通，最終成功改變其行為，解決了其他住戶的困擾。