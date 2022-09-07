恒隆地產 X 香港青年協會領袖學院 恒隆「她領航」計劃 促進女性發展

「婦女能頂半邊天」，為鼓勵下一代女性超越自己的界限，突破社會陳規、發揮領導潛能和所長，成為明日翹楚，恒隆地產發起及主辦「她領航」計劃，項目首階段在香港及上海兩地共同展開。香港項目由香港青年協會領袖學院合辦，內地項目則與上海市婦聯及上海市教委主辦的「海鷗計劃」深化合作，並由徐匯區婦聯及靜安區婦聯協辦。計劃為港滬兩地合共200名女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，藉以提升她們的個人涵養及職場技能，促進社會多元共融和可持續發展。

雖然女性在家庭和職場上都擔當重要角色，但在現今社會女性的發展仍面臨諸多挑戰。一直致力推動可持續發展的恒隆地產，宣布推出恒隆「她領航」計劃，凝聚政府、業界及社會各方力量，關注及推動女性多元發展，提升社會福祉。40名來自不同行業的精英女性將參與計劃，擔任港滬兩地200名全國女大學生的領航導師，通過為期六個月的師友指導、全方位領袖培訓課程及社區項目實踐等，以提升她們的個人涵養及職場技能，並藉此鼓勵更多新一代女性發揮所長、提升領導力。

提升女性 潛 力 培育未來領導者

恒隆地產行政總裁盧韋柏先生指出，恒隆致力實踐企業社會責任，希望此項目通過精英女性，其中包括恒隆的租戶夥伴的女性領導，與青年女性的雙向賦能，攜手培育及提升下一代年輕女性的個人潛力，幫助她們成為能夠為世界做出更好決策的未來領導者，共同促進社區多元共融的可持續發展，構建優享生活空間。

肯定女性貢獻 助實踐個人所長

合辦計劃的香港青年協會領袖學院總監黃好儀女士亦指，年輕女性的潛能往往被忽略，未必得到應有的重視，是次獲恒隆支持，啟動這富有意義的嶄新項目，透過多元培訓和體驗，希望可協助新一代女性發掘及實踐個人所長，提升領導和專業能力，同時也肯定她們對香港社會的貢獻。

恒隆「她領航」計劃除了為學員提供師友指導和培訓外，兩地的領航導師更會與恒隆義工合作，與各參與學員一同策劃與聯合國17項可持續發展目標相關的社區項目。計劃亦會通過線上對話，為兩地學員提供交流平台，讓她們分享經驗，互勵互勉，共創更美好未來。於計劃表現優秀的學員，更有機會獲得由恒隆地產或「她領航」導師提供的實習機會。

立即報名 做新一代女性翹楚

恒隆「她領航」計劃現正招募學員，歡迎追求自我發展及成長、熱心社區服務的女大學生報名。

詳情：https://leadershipinstitute.hk/zh/FutureWomenLeaders