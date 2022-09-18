恒隆義工隊慶10周年 為大嶼山認知障礙長者辦「五感體驗」緩病情

恒隆地產昨日(17日)在香港和內地九個城市同步舉辦全國性周年義工日，同時慶祝恒隆一心義工隊成立十周年，一衆恒隆管理層率領100名義工與認知障礙症長者及其照顧者作「五感體驗」活動，照顧他們身心健康，延緩病情。

「五感體驗」活動包括製作土窯薄餅、創作樹板畫、森林療癒工作坊等環節，恒隆地產管理層及義工隊到大嶼山的香港基督教女青年會梁紹榮度假村為他們安排參與「五感體驗」活動。部分義工則探訪了居住在大澳的體弱長者，義工隊也爲認知障礙症患者家庭及社區有需要人士送贈「五感寶盒」訓練工具，以便他們在家中鍛鍊感官，延緩病情。

恒隆地產全國性周年義工日今年以「多元共融 — 關愛長者」爲主題， 逾1,200名企業義工舉辦各具特色的活動，向近5,500名長者表達心意，構建關愛共融的社區。恒隆地産行政總裁盧韋柏表示，感謝義工秉持著恒隆『只選好的 只做對的』理念，為社區的可持續發展出力。

恒隆一心義工隊於2012年在香港成立。十年來，恒隆一心義工隊已在香港和內地九個城市11個項目成立了12支義工隊，按當地社區的需要，重點開展多元共融、關顧長者、青少年教育與發展以及環境保護等各類義工服務，超過9,500名義工參與其中，累計服務時數逾112,000小時。恒隆亦推動多元共融，日前啟動了「她領航」計劃。此項全國性的計劃旨在為女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，藉此提升她們的個人潛能和所長，成就女性的多元發展。在計劃的首階段，將招募200名全國女大學生參與，並邀請40名來自各行業的精英女性擔任「她領航」導師。

