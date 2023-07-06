恒隆響應「共創明『Teen』計劃」　帶領學員訪山頂廣場　參與工作影子活動

一直致力推動可持續發展、賦能年輕一代多元發展的恒隆地產，積極響應特區政府的「共創明『Teen』計劃」，早前特別安排了工作影子活動，由擔任友師的恒隆員工帶領學員到訪山頂廣場，與商場不同部門的員工交流，以了解商場業務的日常運作，以及恒隆「以客為尊」的服務宗旨。 當日的工作影子活動，一衆學員通過學習操作清潔機械人，領略人工智能科技在商場中的應用，同時認識如何透過各種市場推廣和活動提升顧客的購物體驗，更即席使用恒隆商場手機應用程式參加尋寶遊戲，贏取獎品。學員和友師亦參觀了山頂廣場內的大富翁夢想世界™及Go Museum浸沉式光影體驗展覽館。

工作影子活動 友師學員同獲益 除了計劃的學員指活動讓他們獲益良多，連同行的友師亦認爲活動使他們更了解前線同事的工作。來自恒隆地產發展及設計部的友師黃思敏及學員林艷蓉均表示，平日逛商場較少會留意前線員工的工作，而是次與不同部門的員工交流，讓他們了解到不同崗位的職責，並對山頂廣場為顧客提供的各種貼心服務留下深刻印象。如禮賓部每日都會接觸形形色色的顧客，要照顧他們不同的需要，既要解答訪客查詢，亦要為遊客及行山客提供遊覽山頂及遠足的資訊。如顧客有需要，他們更會提供輪椅、寵物車、雨具等不同物品，讓二人體會到商場前線員工如何「以客為尊」。 恒隆一心友師和學員早前亦參加與聖公會福利協會旗下社會企業Joy Fusion合作舉辦的團隊建設活動，透過不同遊戲和交流，不但增強學員與友師之間的關係，同時讓他們了解到社企如何為復康人士提供培訓，以提升他們的工作能力和自信心，並為復康人士提供就業機會，推廣社會共融。

恒隆一心友師和學員早前參加與社企Joy Fusion合作舉辦的團隊建設活動，了解社企如何為復康人士提供就業機會，推廣社會共融。