恒隆「她領航」計劃正式啟動 精英女領袖 「她論壇」分享經驗

為培育更多新生代女性領袖，協助她們發揮潛能及所長，由恒隆地產發起及主辦、香港青年協會領袖學院合辦的「她領航」計劃，於日前舉行啟動禮及首項活動「她論壇」。來自不同行業的精英女性領袖於論壇上，以「釋放女性力量」為主題，向在場的與會者，包括女大學生、「她領航」導師、恒隆管理層及租戶夥伴代表等，分享她們的成長和奮鬥故事。

恒隆地產行政總裁盧韋柏致辭時表示，「她領航」計劃能得到各大學鼎力支持及同學們踴躍報名參與，感到十分鼓舞。同時亦很榮幸請來海關關長何珮珊分享她的公務員生涯奮鬥故事。他亦感謝租戶和商業夥伴付出時間，擔任計劃的導師。他相信參與計劃的100位香港女大學生，將與精英友師開展難忘體驗，讓自己裝備好成為未來社會領袖。香港青年協會總幹事何永昌則感謝恒隆地產支持，為女大學生們提供學習與實踐並重的高質素培訓，讓她們可設計及執行改善社會項目，建設多元共融未來。

自強不息勇敢堅毅 女性備受認同

香港海關成立至今的首位女關長何珮珊，則分享如何憑著努力，克服各種困難，成為首位由紀律部隊晉升至最高職位女性官員的經歷，她更勉勵計劃的學員，專業認真及正直堅毅無分男女。只要有同理心、勇於接受挑戰和敢於擔當，女性無需展現男子氣概，亦能在男性主導的職場中獲得認同。她亦相信恒隆「她領航」計劃的導師們亦會有得着，將傳承女性自強不息、終身學習的勇氣和堅毅精神。