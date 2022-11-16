恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃 社區共融日2022 推動社會共融 呼籲關注認知障礙及腦健康

根據政府統計署最新公布的數字顯示，香港現有約152萬65歲或以上人口，佔整體約20.9%；預測到2037年，65歲以上人口會增加至258萬人，將佔本地總人口約30%。隨著香港已進入老齡化社會，長者認知問題亦備受關注。

一直致力透過各項社區投資項目，促進社會多元共融的恒隆地產，今年再度與香港基督教女青年會，與及淘大商場合辦《恒隆X女青「智愛無垠」認知友善計劃 ─ 社區共融日》，除於藝術廊展示了200件由認知障礙症患者、照顧者、青少年義工和恒隆義工共同創作的藝術品。場內亦設有免費健腦諮詢及認知檢測站，為有需要人士進行記憶測試，鼓勵市民及早進行評估以減低患認知障礙症的風險。

鼓勵及早進行認知檢測 支援患者及照顧者

活動請來社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士、恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、及香港基督教女青年會服務總監（長者服務）周華達先生，為「認知友善藝術廊」揭幕。劉靜雅女士指出，有見認知障礙症個案有上升及年輕化的趨勢，恒隆盼藉「智愛無垠」認知友善計劃可為認知障礙症患者以至社會大衆帶來正面影響，恒隆深信計劃有助鼓勵大眾及早進行認知檢測，並為認知障礙症患者和照顧者提供支援，促進跨代聯繫，建立更包容、關愛和認知友善的社區。而恒隆自2021年起，已為前線員工提供認知友善培訓課程，目標於2023年上半年讓100%前線員工成為社會福利署認可的『認知友善好友』。

顧國麗女士則指社會福利署一直致力透過不同渠道在社區推動認知友善，感謝恒隆地產在推動認知友善方面不遺餘力，「智愛無垠」認知友善計劃邁向第三年，更高興知道恒隆大部分前線員工已成為『認知友善好友』，她更希望社會各界持續合作，以同理心理解、連繫、關顧、支持長者及其照顧者以及社會上需要幫助的大眾，透過社區各方協作，做到全城認知無障礙。