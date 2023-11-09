恒隆X女青「智愛無垠」認知友善計劃 ─ 社區共融日2023 聯同各持份者參與其中 共建認知友善社區

香港的人口老齡化問題日趨嚴重，長者人數逐步上升，據香港認知障礙症協會的數據指全球每3秒便有1人確診認知障礙症，而香港每10名70歲長者便有1名認知障礙症患者，85歲以上患病比率更達三分之一，情況不容忽視。

恒隆地產於2021年與香港基督教女青年會（女青）合作推出為期三年的《「智愛無垠」認知友善計劃》（計劃），向認知障礙症患者及照顧者提供支援，致力構建認知友善社區。於剛過去的11月4及5日，更在淘大商場舉行社區共融日2023，今年活動以「遨遊飛翔」為主題，展示了逾70件由認知障礙症患者、照顧者、義工共同創作的紙鷂，襯以香港著名景點城市景貌，象徵認知障礙症患者獲得支援後，一樣可以自由自在地於社區生活。場內還設有「認知友善藝術廊」，展出超過140件由認知障礙症患者和照顧者以衣食住行為主題的藝術作品。同時，場內亦設社區檢測站，為公眾進行免費健腦諮詢及認知檢測，並為有需要者提供轉介服務。而展覽及社區檢測站更會於11月11及12日移師康怡廣場舉行，以進一步推廣認知友善。

盼不同持份者參與 締造認知友善香港

活動當日請來恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、社會福利署觀塘區福利專員梁保華先生、香港基督教女青年會服務總監（長者服務）周華達先生，更請來兩位參與計劃的照顧者代表及恒隆一心義工隊代表為活動主持啟動禮。梁保華於啟動禮上提到，為應對認知障礙症患者的服務需要，政府已推行智友醫社同行計劃，並推出不同強化措施支援照顧者。商界、社福機構和企業的參與，對推動認知友善和支援照顧者相當重要，有助拓展社區網絡和推動職場關愛文化，以紓緩在職照顧者的壓力。他感謝恒隆地產聯同香港基督教女青年會推出《「智愛無垠」認知友善計劃》，並期望社會不同持份者繼續努力，攜手締造認知友善香港。

啟動禮上，除了有來自恒隆地產的前線員工分享日常接觸長者的情況外，亦請來兩位照顧者代表及《大銀》總監陳曉蕾女士，分享照顧認知障礙症患者遇到的問題、參與計劃如何助他們紓緩壓力，以及商界和社區可以怎樣支援照顧者。

惠及逾二千人 滿意計劃效果

自計劃推出至今，三年來已有逾2,200名認知障礙症患者及其照顧者受惠，參與社區共融日的家庭及社區人士多達21,600名。亦有近300名恒隆前線員工完成社會福利署認可的「認知友善好友」培訓，涵蓋19個恒隆於香港的商業及住宅項目，共建認知友善環境。

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