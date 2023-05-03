恢復委任 直選議席減至兩成 區議會改革推「422」方案 參選須取「三會」9提名過資審

經歷逾40年的區議會制度將迎來大改革。政府昨公布新一屆區議會組成的「4-4-2」方案，來屆區議會將分別由特首委任、三個地區委員會互選和地區直選產生，而鄉委會主席任當然議員則維持不變。惟直選議席僅得88席，比例大減至兩成。當局同時引入資格審查制度，參選者除須獲3個地區委員會各3名委員提名，亦要通過資格審查。區議會主席亦改由民政事務專員擔任，不設副主席，同時引入履職監察制度。行政長官李家超直言過往「行錯咗路」，讓「港獨」、助長「黑暴」以及「攬炒」的人進入區議會，強調不會容許區議員「攬著任何一名香港市民跳崖」。
行政會議昨通過新一屆區議會組成方案，由行政長官李家超親自公布。新一屆區議會議員共有470個議席，較現屆共479個略減。議席主要循委任、地區委員會互選、地區直選產生，比例為4比4比2；另加27名當然議員，續由地區鄉事委員會主席擔任。
區議會選區由全港452個合併為僅44個，投票改為雙議席單票制，每個區選出2席；直選席位即由目前的452席，大幅減至88席。地區直選參選人須獲當區「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」、「分區委員會」(「三會」)每會各3名委員提名，並獲參選選區不少於50名選民提名。地區委員會界別則佔176席，同須獲「三會」委員提名，但參選人毋須為「三會」委員，由「三會」委員以全票制選出。
設資格審查委員會審查參選人
為落實「愛國者治港」原則，當局將對參選人引入資格審查制度。由政務司長任主席、2至4名官守和1至3名非官守成員組成的「區議會資格審查委員會」，將負責審查並確認所有選舉候選人、委任和當然議員的資格，有需要時可諮詢國安委意見。
DO任區議會主席 監察委員會查議員
政府強調必須重塑區議會，回歸基本法下「非政權性區域諮詢及服務組織」的定位，來屆區議會主席會改由民政事務專員(District Officer，俗稱「DO」)出任，且不設副主席。區議會亦不再有管理或撥款審批職能。方案同時引入區議員履職監察機制，個案經區議會主席或區議會動議啟動，會由民青局長委任的「監察委員會」調查，交予民青局長按結果和建議處理。涉事議員可就裁決向政務司長上訴。
李家超：過去行錯路 要防亂象再發生
行政長官李家超表示，現屆區議會上任後，大量區議員做出違反職能、超出作為諮詢架構的行為；更指有區議員鼓吹「港獨」、助長「黑暴」、反對《香港國安法》、肆意干擾及阻止特區政府施政、刻意挑撥矛盾、蓄意分化社會、製造對立、漠視民生、惡意推倒過往正常的民生建設、損害市民福祉、破壞香港利益等，並有人拒絕宣誓或宣誓無效而離任，有關情況不能接受。
李家超形容香港過去行錯路，讓鼓吹「港獨」、助長「黑暴」以及「攬炒」的人進入了區議會，「差唔多到懸崖邊，危害國家安全，有啲仲提議大家『攬住香港跳崖』」，強調要防止區議會再被反中亂港的人騎劫、操弄、癱瘓，並要防止顛倒黑白、是非不分的亂象再次在區議會發生。
新方案直選議席比1982年首屆區議會成立時的132席低，兼恢復委任制，被質疑新方案是倒退，李家超說衡量制度好不好，要視乎是否帶來所希望的結果，即幫到市民。他又指，過往選區太小，或造成只見樹葉，不見樹木、森林，合併選區可讓議員有大局思維，避免碎片化。
對於區議會主席由當區民政事務專員擔任，民政及青年事務局長麥美娟指，更能體現行政主導；政務司長陳國基認為，可有效防止部分區議員濫用有關權力，阻礙政府施政。
選管會發言人指，已備悉當局宣布完善地區治理建議方案，選管會與選舉事務處會因應政府的建議方案及經修訂的選舉法例，全力作出各項選舉實務安排。
港區全國人大代表發聲明，支持和歡迎政府方案，指方案堅持「愛國者治港」原則，彌補原有制度的缺陷和漏洞，確保剔除反中亂港分子再騎劫區議會。港區全國政協委員亦表示歡迎和堅定支持，稱方案將維護國家安全放首位，從制度上阻止反中亂港分子混入區議會，確保包括區議會在內的特區治理架構成員都符合「愛國者」標準，充分體現「愛國者治港」原則，鞏固「由亂到治」走向「由治及興」大勢，實現良政善治，具重大而深遠意義。
建制政黨撐方案 民主黨研究是否參選
多個建制政黨表明支持區議會改革方案，其中民建聯認為可令區議會重回正軌，回復基本法規定的「非政權性區域組織」，既完善地區治理，亦有利維護國家安全、落實愛國者治港原則。新民黨亦指，新方案可為能讓區議會回復地區治理的應有模式，方向正確，能讓市民獲得真正地區為本的服務。民主黨主席羅健熙則表示對方案感到十分失望，指民主成份和區議會能發揮的職能比預期中更低，提名門檻卻大幅增加。至於會否參選來屆區議會，他指稍後會與黨友、黨內區議員等討論，暫時未有決定。