恢復委任 直選議席減至兩成 區議會改革推「422」方案 參選須取「三會」9提名過資審

經歷逾40年的區議會制度將迎來大改革。政府昨公布新一屆區議會組成的「4-4-2」方案，來屆區議會將分別由特首委任、三個地區委員會互選和地區直選產生，而鄉委會主席任當然議員則維持不變。惟直選議席僅得88席，比例大減至兩成。當局同時引入資格審查制度，參選者除須獲3個地區委員會各3名委員提名，亦要通過資格審查。區議會主席亦改由民政事務專員擔任，不設副主席，同時引入履職監察制度。行政長官李家超直言過往「行錯咗路」，讓「港獨」、助長「黑暴」以及「攬炒」的人進入區議會，強調不會容許區議員「攬著任何一名香港市民跳崖」。



行政會議昨通過新一屆區議會組成方案，由行政長官李家超親自公布。新一屆區議會議員共有470個議席，較現屆共479個略減。議席主要循委任、地區委員會互選、地區直選產生，比例為4比4比2；另加27名當然議員，續由地區鄉事委員會主席擔任。 區議會選區由全港452個合併為僅44個，投票改為雙議席單票制，每個區選出2席；直選席位即由目前的452席，大幅減至88席。地區直選參選人須獲當區「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」、「分區委員會」(「三會」)每會各3名委員提名，並獲參選選區不少於50名選民提名。地區委員會界別則佔176席，同須獲「三會」委員提名，但參選人毋須為「三會」委員，由「三會」委員以全票制選出。 設資格審查委員會審查參選人 為落實「愛國者治港」原則，當局將對參選人引入資格審查制度。由政務司長任主席、2至4名官守和1至3名非官守成員組成的「區議會資格審查委員會」，將負責審查並確認所有選舉候選人、委任和當然議員的資格，有需要時可諮詢國安委意見。

DO任區議會主席 監察委員會查議員 政府強調必須重塑區議會，回歸基本法下「非政權性區域諮詢及服務組織」的定位，來屆區議會主席會改由民政事務專員(District Officer，俗稱「DO」)出任，且不設副主席。區議會亦不再有管理或撥款審批職能。方案同時引入區議員履職監察機制，個案經區議會主席或區議會動議啟動，會由民青局長委任的「監察委員會」調查，交予民青局長按結果和建議處理。涉事議員可就裁決向政務司長上訴。