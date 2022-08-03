恢復面授後首有學校全停課 昨增4123宗確診

本港昨增4,123宗確診，包括234宗輸入個案。日前先後6次抽搐而要入住兒童深切治療部的35個月大男童，現已轉到隔離病房治療，情況穩定、沒有再抽筋。昨多383間學校呈報549宗陽性個案，其中調景嶺基督教香港信義會社會服務部健明幼兒學校昨再多兩班有個案，累計12名師生確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，涉事幼兒學校的校園較細小，認為該校有傳播，建議全校停課一周，是第五波疫情恢復面授課堂以來，首次有學校要全校停課。

另外，柴灣港大同學會小學8號校巴及14間學校的個別班級，因出現多宗個案要停課一周，包括各有4名學生確診的大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校1A班、慈雲山保良局第一張永慶中學1E班和葵涌聖公會主愛小學6D班。西營盤聖約瑟書院繼4F班早前停課後，4D班亦因3名學生確診要停課一周。

