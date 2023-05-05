息魔收手 憧憬年底減息 港P累加0.75厘 幅度溫和

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，利率增至介乎5厘至5.25厘見16年最高，同時暗示是次加息周期已見尾聲，利率迎來見頂，當局於去年3月以來連續10次加息共5厘應付高通脹。本港銀行今年亦首度出手，滙豐銀行率先帶頭上調最優惠利率(P)0.125厘，4次累加0.75厘，幅度較歷年加息周期溫和。分析指港息短期亦見頂，是次加息後，500萬元樓按、30年期計，每月供款增約1.6%或347元，料對供樓人士及樓市影響微。利率期貨顯示美國9月減息機會率逾七成。
聯儲局議息聲明指，經濟首季溫和擴張、失業率低企，通脹仍偏高，委員一致通過加息，但刪除進一步加息措辭。主席鮑威爾承認曾討論是否暫停加息，而近期銀行危機令信貸緊縮，原則上不用加息至太高水平，但強調現階段不宜減息。
港銀升0.125厘 按揭影響微
滙豐、中銀香港(2388)及渣打銀行三間發鈔銀行、恒生銀行(011)及東亞銀行(023)先後加P，利率加至介乎5.75厘至6厘，港元活期儲蓄戶口年利率亦調高0.125厘。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，自去年3月以來美國累計加息5厘，在不穩定環球形勢下，市場預期利率走勢仍波動。考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息，及對本港經濟影響，故是次加息合適，將續密切留意外圍環境變化，有需要時調整利率水平。
中原按揭董事總經理王美鳳指，相信美國加息周期已完結，息率將橫行一段時間以觀察滯後影響及壓低通脹率成效。港息方面，主要按息已調整至3.5厘，近日拆息在銀行體系結餘減少及息率正常化過程下回升，1個月拆息昨升至約3.63厘，高於加息前之按息3.375厘，反映今次有加P需要。料美息已見頂，相信加P亦接近完結，港息是次周期共加4次累增0.75厘，加上今次加幅僅0.125厘，對供樓負擔影響輕微。
現金回贈增 抵銷利息開支
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，倘以樓按貸款500萬元，供款30年期計，加息前每月供款22,105元，加息後每月供款22,452元，加幅約1.6%或347元。由於近日部分銀行調高按揭現金回贈，最高有2.6%，若以樓按500萬元計，回贈金額達12.5萬元，已等同於近9個月的利息開支。
金管局總裁余偉文指，隨著美國加息，港美息差擴闊，將提供誘因引發套息交易，驅使資金從港元流向美元。過去數月港元拆息續升，料趨勢持續，但會取決本港港元資金供求而定。對於市場估計美國今年有減息機會，他認為屬過度樂觀，年內減息機會微。
若拆息逾4厘 港或追加息
上海商業銀行財資硏究主管林俊泓指，是次會後聲明措辭與2006年最後一次加息時一樣作出改動，預期美國利息橫行一段時間，除非通脹等數據急升，否則今次是最後一次加息，最快11月或12月減息。近期美國的銀行連番爆煲，他認為不是調整利率的考慮因素。至於港息將見頂，之後不會追加，除非1個月銀行同業拆息升至逾4厘水平，並持續最少3個月，才有壓力再加，強調「這個機會十分微」。利率期貨顯示，6月及7月維持利率不變機會率逾51%，9月減息機會率達逾七成，聯邦基金率利率年底則為4.33厘。摩根大通分析師認為增長擔憂和通脹放緩將為聯儲局很快開始減息鋪路，認為9月有機會減息。摩根士丹利料美最快明年3月首次減息0.25厘。