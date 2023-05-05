息魔收手 憧憬年底減息 港P累加0.75厘 幅度溫和

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，利率增至介乎5厘至5.25厘見16年最高，同時暗示是次加息周期已見尾聲，利率迎來見頂，當局於去年3月以來連續10次加息共5厘應付高通脹。本港銀行今年亦首度出手，滙豐銀行率先帶頭上調最優惠利率(P)0.125厘，4次累加0.75厘，幅度較歷年加息周期溫和。分析指港息短期亦見頂，是次加息後，500萬元樓按、30年期計，每月供款增約1.6%或347元，料對供樓人士及樓市影響微。利率期貨顯示美國9月減息機會率逾七成。 聯儲局議息聲明指，經濟首季溫和擴張、失業率低企，通脹仍偏高，委員一致通過加息，但刪除進一步加息措辭。主席鮑威爾承認曾討論是否暫停加息，而近期銀行危機令信貸緊縮，原則上不用加息至太高水平，但強調現階段不宜減息。

港銀升0.125厘 按揭影響微 滙豐、中銀香港(2388)及渣打銀行三間發鈔銀行、恒生銀行(011)及東亞銀行(023)先後加P，利率加至介乎5.75厘至6厘，港元活期儲蓄戶口年利率亦調高0.125厘。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，自去年3月以來美國累計加息5厘，在不穩定環球形勢下，市場預期利率走勢仍波動。考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息，及對本港經濟影響，故是次加息合適，將續密切留意外圍環境變化，有需要時調整利率水平。 中原按揭董事總經理王美鳳指，相信美國加息周期已完結，息率將橫行一段時間以觀察滯後影響及壓低通脹率成效。港息方面，主要按息已調整至3.5厘，近日拆息在銀行體系結餘減少及息率正常化過程下回升，1個月拆息昨升至約3.63厘，高於加息前之按息3.375厘，反映今次有加P需要。料美息已見頂，相信加P亦接近完結，港息是次周期共加4次累增0.75厘，加上今次加幅僅0.125厘，對供樓負擔影響輕微。