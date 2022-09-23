息魔殺到 4年首次 港P加1/8厘 樓市料季挫半成

環球央行集體抗通脹，美國聯儲局連續3次大手上調聯邦利率0.75厘，財政司長陳茂波形容加息速度為30年來未見過；在港美息差進一步拉闊的壓力下，本地3大發鈔行昨終於上調最優惠利率(P)0.125厘，為本港4年來首次加息，市場普遍相信港銀今年仍要再加息，意味港已步入加息周期。息魔陰影下首當其衝是一眾業主的供樓負擔上升，分析估計樓市亦因而進一步受壓，普遍料年底前再調整半成。

紅簿仔擺脫3年零息期

美國今年第五次加息、累升3厘後，滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港(2388)及恒生銀行(011)等昨齊齊宣布將P上調0.125厘，前兩者今日實施，中銀及恒生則分別在下周一及下周二實施，惟加幅較市場普遍預期的0.25厘仍低；加息後，滙豐、中銀及恒生最新P為5.125厘，渣打則為5.375厘。另外，紅簿仔亦擺脫約3年的零息時期，4銀行齊齊將活期存款利率由0.001厘，上調0.124厘至0.125厘，分別於今日至下周二陸續實施。滙豐香港區行政總裁林慧虹指，加息已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社會的影響，鑑於美國這次加息周期仍未完結，指有必要時將再次調整港元利率。

渣打料今年累加半厘息

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，港銀加幅較預期小，相信只為「試水溫」，目前1年銀行同業拆息(HIBOR)升至4.17厘，反映市場預期未來息率將升至4厘以上，加上美國預告繼續加息，銀行資金成本上升壓力未來仍會增大，故相信P有機會上調不止1次。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，不排除港銀會於未來兩次儲局議息時跟隨加P，但相信加幅未必跟足，預料今年累計加P幅度可接近半厘。中原按揭董事總經理王美鳳亦預料今年港P加幅不多於半厘，未來會否需要追加P取決於拆息升幅，按息年底料處3厘水平。