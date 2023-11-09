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2023-11-09 10:19:25

患末期癌楊嘉驃透露患癌後曾輕生現已出院：我非勇敢的「抗癌勇士」

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楊嘉驃透露自己早前入院是因為曾服藥輕生，坦言自己不是「一個勇敢的『抗癌勇士』」。(楊嘉驃IG圖)

楊嘉驃透露自己早前入院是因為曾服藥輕生，坦言自己不是「一個勇敢的『抗癌勇士』」。(楊嘉驃IG圖)

28歲港大畢業生楊嘉驃(Gabriel)，早前被診斷患上末期胃癌及肝癌，彌留之際他宣布向香港兒童癌病基金80萬元予患癌小朋友，惹來社會關注。Gabriel昨日(9日)再在社交平台發文，並向大家報平安，表示他已出院回家休養，又透露自己之前曾失蹤，嘗試服藥輕生，惟被親友發現，及時搶救。他坦言自己不是「一個勇敢的『抗癌勇士』」，並且呼籲社會關注抑鬱。

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楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃已經捐贈80萬元予香港兒童癌病基金。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片) 楊嘉驃早前被診斷患上末期癌症，現已抗癌超過一年。(楊嘉驃fb圖片)

稱非如想像般堅強  強調非鼓勵輕生

楊嘉驃交代自己早前入院原因，指他之前曾失蹤，嘗試服藥輕生，其後被親友發現，及時成功搶救，當時醫生對他說可能即將離世，幸好其後轉為穩定。他直言，分享自己輕生一事一定令很多人失望，因為他並非如大家想像般堅強，不是一個勇敢的「抗癌勇士」，強調分享的目的不是想鼓勵輕生。

稱獲救後同時患上抑鬱

楊嘉驃續稱，由小到大算是一個樂觀的人，喜歡帶給別人快樂，自26歲患癌以來，一直以樂觀的性格積極接受治療，惟抗癌一年後，被告知預期壽命只有3至6個月，他說自己被這限期框死，差不多到6個月時選擇輕生，獲救後才發現自己同時患上抑鬱症，之前很多身體痛苦和疲勞也可能是抑鬱症導致，目前積極尋求醫生和心理學家的幫助，重新學習做人和真正接受自己的病情。

他說沒人天生志願是成為「抗癌勇士」，他也是一樣，以前一直憧憬美好的未來，抱著「明天會更好」的心態生活。他正在學習如何在「明天不一定更好」的情況下珍惜明天，他認為跟一個永遠正面的人相比，社會或更需要一個接受軟弱但繼續前行的人，呼籲有cancer 而抑鬱是很正常，但太抑鬱便要尋求幫助

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