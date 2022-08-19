患者CT值滿30不具傳染性 醫局上月允直接返院舍

本港新冠肺炎單日確診數字重上六千宗，再有6間院舍呈報9宗陽性個案。公立醫院上月加強院舍病人出院檢測安排，若評估臨床情況穩定及核酸檢測顯示CT值大於30，即確保不具傳染性後，才會安排送回院舍，以減低院內互相感染風險。由6月下旬至今，有47名被評為情況穩定的院友，因病毒量未夠低而要轉往暫託中心隔離，直至沒有傳染性再返回院舍。

當局昨錄得6,054宗確診，為3月底以來新高，包括5,811宗本地感染。有4間安老和2間殘疾院舍昨各有一名院友確診，古洞雅園和葵涌心悠居長者之家另分別有兩名和一名員工染疫，6間院舍合計12名院友要檢疫。

安老院舍經營者、安老事務委員會委員李輝昨早在電台節目表示，擔心病毒量低的長者被送回院舍後，或會感染其他院友，促請當局安排他們在返回院舍前，暫住「中轉站」7至14日。醫管局總行政經理關慧敏表示，患者是否適合往暫託中心需要個別研究，包括本身的長期病患是否複雜、有否緊密觀察等，強調在CT值大於30、確保無傳染性後才會送回院舍。

李輝昨早又稱，有院舍早前接回一名CT值38的院友後，因出現病徵而令22名院友要檢疫，其後更有3人確診。關慧敏昨午主動澄清，指有關女病人屬復陽個案，本月1日核酸檢測陽性及CT值38.4，隨後兩日檢測均呈陰性，又稱其院舍22名長者檢測均呈陰性，沒有造成院舍第二次感染，僅3人因自身疾病要再入院。

多5宗死亡個案

近月入院長者人數趨增，醫管局上月9日起加強院舍病人出院檢測安排，當局會為康復病人評估臨床情況，如穩定兼CT值大於30，就會把病人送回院舍；若CT值少於30則轉送至暫託中心繼續隔離，直至CT值大於30。6月下旬至今，已有47名確診院友返回院舍前，曾入住暫託中心。昨多5名確診者離世，介乎50至92歲的患者均有長期病患。

學校昨呈報48宗師生陽性個案，兩間學校個別班級因各有3名學生確診，需要暫停面授課一周。此外，本港昨增243宗輸入個案，有50宗是受「黃碼」限制、抵港第四至七日的旅客，佔約22%，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容屬預期。