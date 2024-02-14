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2024-02-14 04:30:18
日報

情人節花墟玫瑰銷情淡 黃家和料餐廳訂枱率跌一成半

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今日是情人節，不少市民都會買花贈予愛慕者，並共享浪漫晚餐。但旺角花墟有店主稱今年生意較往年情人節少約三分二，如11枝玫瑰以平日價格300元售仍無人問津，僅接20宗預約訂單，估計因北上度假有關，並形容今年情人節銷情為歷年最差。餐飲方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年情人節套餐普遍收費約1,000多元，因經濟環境欠佳致市民消費意欲減，估計今年情人節訂枱率較去年跌一成半。圖、文︰李朗僑

昨為情人節前夕、亦是新年最後一日「紅假」，旺角花墟一帶人流不算多，而各花店都已經變成玫瑰花海。現場單枝玫瑰售價普遍約50元，10枝或20枝一束玫瑰價格介乎380至680元；不少花店亦提供寓意「一心一意」的11枝玫瑰、寓意「一生守候」19枝玫瑰等富不同含意花束。

輝記鮮花批發店員黃小姐表示，早在農曆新年期間，年花銷情已欠佳，情人節入貨更謹慎。她指，過往情人節會預先準備數百束玫瑰待售，今年則減至一百束；花價未有加，如一束11枝只售300多元，與非節日相同 ，但暫銷情仍欠佳，形容「從未試過平日價都無人要」。

至於玫瑰花訂單，情況亦未如理想，黃小姐提到以往會接過百宗訂單，「咁大間舖訂單得20張，講出嚟都俾人笑」，整體銷情較往年少三分二，形容是歷年最差。黃小姐續指，今年花墟人流明顯減少，相信和港人在新年假期北上外遊有關，加上有人提供北上代購鮮花服務搶去一部分生意，「喺內地幫你買埋花送落嚟」，影響消費者在本地買花意欲。她坦言對今天情人節正日的人流無信心。

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富記鮮花批發檔主鄭先生提到，該檔所售一束11朵玫瑰視乎品種，價格由400至600元不等；認同市道不佳，市民普遍較手緊，估計情人節銷情較往年跌至少三成。他又認為，食環署人員巡查花店將貨物放店外，對花墟人流有影響，「你(花店)唔放啲花出嚟，點吸引人嚟睇」。
 

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市民指花價合理

市民李先生與女友在旺角花墟昨用888元買了一束99枝天藍色玫瑰予伯母。李先生指，因怕情人節正日人多，提早到花墟買花。他續指，今年的花價合理，且店主都主動減價，「買咗兩束都有主動平少少」，自己亦不再講價。

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劉先生則與女兒一同物色靚花，為太太帶來驚喜。與太太結婚20多年的劉先生幾乎每個情人節都會送花，他留意到今年花價較往年平，「我上年買一束要千幾元，最貴的一年要1,800元」，今年由女兒挑選的粉紅色玫瑰僅800元。劉先生相信，今年店主議價空間大，花價或可再低少許。

黃家和：情人節餐飲業訂枱率跌一成半

除了送花予伴侶，享受一頓情人節晚餐亦不可缺。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年情人節套餐普遍收費約1,000多元，若要食得豪一點的套餐更需2,000至3,000元。他又指，業界人士普遍都想盡辦法在情人節減價，惟因成本高昂，調整空間有限；加上經濟環境欠佳，影響市民消費意欲，估計今年情人節餐飲業訂枱率較去年跌約15%。黃認為，餐飲業可與旅遊業合作，推出更多吸引旅客的活動，以迎合近期訪港遊客增加的趨勢，讓旅客在港多作消費。

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另外，據入境處數字顯示，已遞交擬結婚通知書並打算於今日(14日)登記結婚的愛侶共有180對，較去年的246對少66對。黃家和表示，情人節正日沒有太多人辦婚宴，而早前與行家了解，指今年全年辦婚宴的人數不少，料數字恢復至疫情前的九成。

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