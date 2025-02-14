情人節花束預訂遜預期 花店老闆：花價升三成未敢加價

今日是情人節，向愛侶送上花束表達愛意成男士們的指定動作，旺角花墟昨日已見不少人提早「準備」。有店主稱今年氣氛較去年好，由於情人節和農曆新年沒有重疊，花束訂單較去年回升，但仍遜預期；而鮮花來貨價受天氣變化而上升，但鑑於市道不佳，也不敢加價。有首次買花送贈愛人的港男笑稱除買花外，亦計劃與女友食燭光晚餐慶祝；另有每年買花的市民指，花價沒有變化，並計劃留港消費慶祝情人節。 昨天情人節前夕，旺角花墟不少店舖已為情人節作準備，推出不同價格、種類的花束供有心人選購，並推出限定優惠促銷。部分鮮花每束售價數百元起，亦有只需60元的一包五枝玫瑰「散花」。

花價上升 花店「卉豐花業」更推出情人節早鳥優惠和多款花束套餐吸客。該店行政總裁梁嘉兒表示，今年花束訂單達400至500宗，比去年同期升約兩成，平均訂單價為680至880元，過千元的訂單僅佔兩成。她認為升幅緣於情人節與農曆新年無重疊，「舊年係年初五，好少會慶祝兩個節日」。另外，梁嘉兒又提到，因近期天氣變冷，來自昆明及美國的花價升三成，考慮市道情況，未有調整價格。 花琛園老闆張先生亦表示，紅、白、粉紅色的玫瑰來貨價漲兩成，雖也接到「99枝玫瑰」的大訂單，但數目仍較過往跌兩至三成。他又稱，今日情人節，估計訂單不會激增，北上消費仍是港人新選擇，故今年情人節花束價格不敢上調。

港男提早一天揀靚花 揀靚花一大學問，今年第一次買花送贈女友的張先生透露，昨日行勻整個花墟，終花逾500元買了一束粉紅玫瑰。他指，「女朋友成日喺IG send粉紅色花俾我」，故提早一天到花墟物適心水靚花。張先生提到情人節正日已訂枱吃飯，料情人節只會花1千至兩千元，更解釋自己要為未來各式紀念日作準備，「唔淨係慶祝情人節，你要分散投資，否則啲女人好易唔記得」。 葉先生則用了600元買花，指今年花價沒有變化。他續指，今年旺角花墟人流無想像中多，自己想為女友帶來驚喜特意提早買花。葉先生今日將與愛人「撐枱腳」，料花過千元吃西餐。

法國旅客感受情人節氣氛 花墟除有大批男士買花贈愛侶，亦有旅客「路過」感受情人節氣氛。來港7日的法國旅客Julia途經附近昨順道參觀花墟，稱花墟較網上圖片更美。被問到如何在港慶祝情人節，Julia指會與家人一起度過，並透過逛街感受香港情人節氣氛。