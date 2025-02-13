情人節2025｜花店老闆：花束預訂仍遜預期 市道不佳未敢加價 (林俊源攝)

明天(14日)就是情人節，但旺角花墟今日已見不少男士提早「準備」。有第一次買花送贈愛人的港男笑稱自己唔識買，更打算與女友預算吃上燭光晚餐；另有每年買花的市民指，花價沒有變化，亦無計畫離港興祝情人節。花墟有店主稱今年氣氛較去年好，由於情人節和農曆新年沒有重疊，花束訂單較去年有所回升，但仍遜預期；而花朵來貨價則因天氣變化而上升，但鑑於市道不佳，也不敢加價。 昨天情人節前夕，旺角已出現一片花海，不少花店趁情人節推出限定優惠促銷，現場部份鮮花每束售價數百元，亦有只需60元的五枝玫瑰花束；其中花店「卉豐花業」就推出情人節早鳥優惠和多個花束套餐吸客。

花價升三成 卉豐花業行政總裁梁嘉兒表示，今年花束訂單達400至500宗，比去年同期升約兩成，平均訂單價格為680元至880元，過千元的訂單僅佔兩成；她認為升幅源於情人節與農曆新年無重疊，「 舊年係年初五，好少會慶祝兩個節日」。另外，梁嘉兒又提到，因近期天氣變冷，來至昆明及美國的花價上升三成，但未有調整價格。 花琛園老闆張先生也表示，紅、白、粉紅色的玫瑰來貨價上升了2成，至於花束訂單雖接到「99枝玫瑰」的大訂單，但訂單數目仍是下跌了2成至3成。他又稱不睇好情人節正日市道，因北上消費成港人一大選擇，而自己亦因此不敢加價。

港男提早一天揀靚花 揀靚花仍一大學問，今年第一次買花送女友的張先生就行勻整個花墟，終用逾500元買了一束粉紅色玫瑰。他指，「 女朋友成日喺IG send粉紅色花畀我」，因而提早一天到花墟揀靚花。張先生提到情人節正日已訂枱吃飯，料情人節只會花1千至兩千元，更笑指自己仍須準備未來的紀念日，「唔可以淨係慶祝情人節，你要分散投資，唔係啲女人好易唔記得」。 市民葉先生則用了600元買花，他指今年花價沒有變化，而旺角花墟人流亦沒有想像中多，自己因想為正出席活動的女友帶來驚喜特意提早買花。葉先生同樣會在情人節與愛人「撐枱腳」，花過千元吃西餐。

法國旅客感受情人節氣氛 花墟除了有不數男士買花外，亦有旅客路過感受情人節氣氛。來港7日的法國旅客Julia因剛好路過，而順道參觀花墟，稱比花墟網上圖片更美。被問到如何在港慶祝情人節，Julia指自己就會同家人一起渡過，並在香港的街道感受情人節氣氛。