惜食堂賽馬會食品製作中心啟用　料每年可回收逾660公噸食材　製逾1100萬份飯餐

由香港賽馬會慈善信託基金審批撥款逾3億3,500萬港元，予小寶慈善基金興建的「惜食堂賽馬會食品製作中心」今天(15日)開幕。這座位處沙田的大型食物回收及製作中心，將同時支持相關長者軟餐計劃，在全面投入運作後預計每年將可回收逾660公噸仍可安全食用的剩餘食材，並製作成逾1,100萬份常規飯餐及軟餐，將惠及45,000名有需要人士，同時推動環境可持續發展。
樓高三層的「惜食堂賽馬會食品製作中心」於今年9月底完成整合原先分散四區的生產設施，現已全面投入運作，採用自動化生產線和智慧供應鏈管理，集合食品生產及儲存設施。除了提升現有常規熱餐、速凍餐及冷凍餐的產能外，亦能製作出符合「國際吞嚥障礙飲食標準」( IDDSI)的軟餐，以照顧不同人士的膳食需要；同時特別強化剩食回收能力，其乾貨倉和冷凍倉容量較以往增加三倍，預計可大幅提升剩食回收及食物援助效率。
中心由政府批出用地予惜食堂興建，並獲撥款6,000萬港元資助工程；並由馬會撥款逾3億3,500萬港元支援建設及設備購置，更資助為期3年的「惜食堂賽馬會『耆樂軟膳・照護同行』計劃」。上述計劃展開後預計可為約15,000名基層長者製作約330萬份軟餐。同時，為推動社區參與軟餐製作，計劃亦將為家庭照顧者及非政府機構職員舉辦烹飪班，同時招募逾32,000名社區義工參與食材準備工作。
馬會自2013年起與惜食堂合作，包括資助其可食用食材回收及膳食製作的營運開支，並與其他非政府機構合作，支援其深水埗廚房的設立。馬會董事胡家驃表示：「惜食堂賽馬會食品製作中心是馬會與惜食堂合作的新里程，正好體現馬會『樂齡護老』的慈善策略。」又表示馬會未來將深化跨領域協作，擴大捐助項目對社會的整體成效。政務司副司長卓永興亦表示對惜食堂在支援弱勢社群和解決廚餘問題的貢獻表示感謝，預計新建成的食品製作中心，將可每日供應5萬份營養均衡的膳食，提升服務規模，讓社會上更多人受惠。