惜食堂賽馬會食品製作中心啟用　料每年可回收逾660公噸食材　製逾1100萬份飯餐

由香港賽馬會慈善信託基金審批撥款逾3億3,500萬港元，予小寶慈善基金興建的「惜食堂賽馬會食品製作中心」今天(15日)開幕。這座位處沙田的大型食物回收及製作中心，將同時支持相關長者軟餐計劃，在全面投入運作後預計每年將可回收逾660公噸仍可安全食用的剩餘食材，並製作成逾1,100萬份常規飯餐及軟餐，將惠及45,000名有需要人士，同時推動環境可持續發展。

樓高三層的「惜食堂賽馬會食品製作中心」於今年9月底完成整合原先分散四區的生產設施，現已全面投入運作，採用自動化生產線和智慧供應鏈管理，集合食品生產及儲存設施。除了提升現有常規熱餐、速凍餐及冷凍餐的產能外，亦能製作出符合「國際吞嚥障礙飲食標準」( IDDSI)的軟餐，以照顧不同人士的膳食需要；同時特別強化剩食回收能力，其乾貨倉和冷凍倉容量較以往增加三倍，預計可大幅提升剩食回收及食物援助效率。