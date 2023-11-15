惜食堂賽馬會食品製作中心奠基料後年落成　將大幅提升援助餐膳產量

有見本港許多低收入家庭無法負擔營養均衡的膳食，特別是需要進食容易吞嚥食物的基層長者，此前香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐2.9億港元於沙田興建「惜食堂賽馬會食品製作中心」，料2025年上半年落成，將大幅提升食物援助產量，並由目前每年約300萬份餐膳至逾900萬份，支援超過3.6萬名基層人士。

項目於周三（15日）舉行奠基儀式，由由香港特別行政區行政長官李家超、發展局局長甯漢豪、香港賽馬會主席利子厚、惜食堂主席梁錦松及一眾嘉賓主禮。馬會主席利子厚致辭時表示，項目提升惜食堂的運作效能，向更多基層市民、長者，提供食物援助以滿足他們的生活所需，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

利子厚：馬會冀向更多基層市民及長者提供食物援助

至於特首李家超則指，食品製作中心在2025年落成後，將能逐步提升膳食生產能力，對此感到鼓舞，能令社會感受到群策群力的力量，令社會更多人得以受惠。

惜食堂賽馬會食品製作中心，樓高三層，預計營運的首三年，中心能為約1.5萬名基層長者提供約330萬份適合不同程度吞嚥困難長者食用的「照護食」餐膳（軟餐），中心亦設有不同環保設施，並配合智慧供應鏈管理系統以減少食物浪費。

馬會自2013年來，一直與惜食堂合作，除捐助營運經費，亦予惜食堂回收仍可安全食用之剩食再烹煮成營養均衡的飯餐給基層市民，及捐助惜食堂在深水埗設立中央廚房。